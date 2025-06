ACNUR mantiene su compromiso con los refugiados y desplazados en Colombia

Resume e infórmame rápido

El Día Mundial del Refugiado y el Desplazado se conmemora hoy en un momento de creciente incertidumbre y volatilidad mundial. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, reveló hace poco que, hasta abril de 2025, más de 122 millones de personas han tenido que dejar sus hogares para salvar sus vidas. Una de cada 67 personas en el mundo se ha visto forzada a huir, convirtiéndose en desplazada interna en su propio país o en refugiada en otros países.

Y pueden ser más en el futuro, si no se resuelven las causas que generan este desarraigo, incluyendo soluciones a los conflictos armados en Sudán, Ucrania, Colombia, Myanmar, República Democrática del Congo, entre otros.

Colombia no es ajena a la situación mundial. Debido a décadas de conflicto armado y violencia, que afectan gravemente a pueblos indígenas y afrocolombianos, poblaciones campesinas y urbanas, hoy este es el quinto país con mayor desplazamiento interno en el mundo. Son más de 7 millones de personas desplazadas internamente. Además, según el informe final de la Comisión de la Verdad, históricamente más de un millón de personas han tenido que salir del país por causa del conflicto armado.

Sin embargo, Colombia es un referente mundial de solidaridad. Ha trabajado en un sólido marco de protección para las personas desplazadas internamente y avanza en la construcción de políticas de soluciones duraderas. Asimismo, se ha convertido en el tercer país receptor de población refugiada a nivel mundial: acoge y promueve la integración de más de 2.8 millones de personas que vienen desde más allá de sus fronteras.

ACNUR reconoce estos esfuerzos. Y por ello, mantiene una sólida presencia en Colombia, y la voluntad para seguir apoyando a las personas refugiadas y desplazadas, a las comunidades y al Estado colombiano.

El número de personas forzadas a huir en el mundo casi se ha duplicado durante la última década, mientras que el presupuesto total de ACNUR a nivel global en 2025 se ha

reducido al nivel de hace más de una década. Los recortes de financiación humanitaria ponen en riesgo a millones de vidas. Amenazan tanto la respuesta urgente a las necesidades de personas refugiadas y desplazadas, como los proyectos que impulsan su integración y estabilización en comunidades de acogida.

Si persiste la desfinanciación, no habrá suficiente asistencia humanitaria ni albergue, se cerrarán espacios de protección y no mejorarán las condiciones en países de origen, lo que ocasionará nuevos desplazamientos. En Colombia, por ejemplo, la desfinanciación pone en riesgo iniciativas clave de regularización, programas de protección a la niñez, la oferta de puntos de atención e información vital, y soluciones estructurales como la legalización de asentamientos informales.

Además, las narrativas deshumanizantes sobre personas refugiadas y desplazadas dificultan su acceso a derechos y servicios, y comprometen su integración. El aporte que hacen en lo social y cultural, y su contribución a las economías locales, deberían ser más visibles. La evidencia muestra que las sociedades que ofrecen oportunidades a estas personas son más diversas y prósperas. El Banco Mundial (2021) estimó que, por cada dólar que Colombia invierte en la integración socioeconómica de estas poblaciones, puede obtener hasta dos dólares de beneficios.

A pesar de los desafíos, desde ACNUR queremos decirles a millones de personas que han sido forzadas a huir —y a las que están en riesgo de serlo— que no están solas, que mantenemos intacto nuestro compromiso porque se sientan protegidas y encuentren soluciones para reconstruir sus vidas con dignidad.

*Mireille Girard, Representante de ACNUR en Colombia

