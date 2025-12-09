Argelia, a la vanguardia de la lucha africana por el reconocimiento del crimen colonial

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Argelia acogió, en la ciudad de Argel, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, una conferencia internacional continental sobre los crímenes del colonialismo en África, hecho que marcó un punto de inflexión en la búsqueda de reparación.

Esta conferencia se enmarca en la Decisión 903 de la Asamblea de la Unión Africana, adoptada en febrero de 2025, que respaldó la propuesta del presidente argelino, Su Excelencia Abdelmadjid Tebboune, para organizar en Argelia una conferencia titulada “Año 2025: Justicia para los africanos y los descendientes de africanos mediante la reparación”.

Además de los responsables de las instituciones africanas (Comisión de la Unión Africana, Parlamento Panafricano) y los ministros de Asuntos Exteriores de numerosos países africanos, la Conferencia reunió durante dos días a juristas, historiadores, académicos y expertos de África, pero también del Caribe y de otras regiones del mundo, para dar un nuevo paso en el reconocimiento de los crímenes del colonialismo y el desarrollo de las bases de un marco común de reparaciones.

Al inaugurar esta importante conferencia, el Sr. Ahmed Attaf, ministro de Estado, ministro de Asuntos Extranjeros, de la Comunidad Nacional en el Extranjero y de Asuntos Africanos de Argelia, recordó los horrores sufridos por las poblaciones africanas, que incluyen masacres, exterminios y esclavitud, los cuales han quedado grabados para siempre en la memoria colectiva africana. También citó el ejemplo de Argelia, que sufrió el más largo y violento proyecto colonial, que intentó borrar la nación argelina en todas sus facetas (identitaria, cultural, lingüística e institucional).

El ministro argelino señaló que África tiene derecho a exigir un reconocimiento oficial y claro de los crímenes cometidos contra sus poblaciones durante el período colonial, lo cual constituye un primer paso esencial para abordar las consecuencias de ese período. Asimismo, África tiene derecho a exigir la criminalización del colonialismo en virtud del derecho internacional, así como reparaciones justas y la restitución del patrimonio cultural saqueado.

A lo largo de los dos días de la Conferencia, los delegados africanos ahondaron en el mismo sentido, al exigir este reconocimiento. Asimismo, los participantes debatieron sobre las dimensiones humanas, culturales, económicas, ambientales y jurídicas de los crímenes coloniales, haciendo hincapié en el trauma intergeneracional, el saqueo y la destrucción del patrimonio cultural africano, la explotación de recursos, los modelos económicos inequitativos heredados del colonialismo y los impactos ambientales, incluyendo las pruebas nucleares realizadas en poblaciones africanas.

Los participantes también abordaron las vías legales que permitan fortalecer la criminalización del colonialismo y establecer un mecanismo africano permanente de reparaciones y restitución, subrayando la necesidad de unidad continental frente a las antiguas potencias coloniales.

Durante los debates fueron abordados los distintos desafíos relacionados con la criminalización del colonialismo, tales como el censo de todos los crímenes cometidos, las diferentes formas de reparación y compensación, incluso mediante una mejor representación de África en los organismos internacionales.

La Conferencia concluyó con la adopción de la Declaración de Argel, un referente continental para la codificación de los crímenes coloniales, el reconocimiento de su impacto y el desarrollo de una estrategia africana de justicia y reparación. Esta Declaración se someterá a la aprobación de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana, en febrero de 2026.

Fiel a sus valores y principios de defensa de las causas justas, de la dignidad, de los derechos y de la memoria de los pueblos africanos, Argelia prevé contribuir activamente al fortalecimiento del sistema africano de justicia, trabajando por la consolidación de una posición africana unificada sobre la justicia histórica, las reparaciones, la restitución del patrimonio y la preservación de la memoria colectiva.

Argel, conocida en el pasado como la Meca de los revolucionarios por su apoyo a los movimientos de liberación, sigue fiel a su herencia histórica como capital de las luchas anticoloniales y aspira a ser el vehículo de la acción colectiva africana.

Mediante esta Conferencia, Argelia reafirma su papel de liderazgo y su contribución decisiva en el continente, con el apoyo a las legítimas aspiraciones africanas a la justicia y a la consolidación de una identidad histórica común basada en la dignidad.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com