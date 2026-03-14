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Han transcurrido 15 días desde la agresión conjunta de Estados Unidos y el régimen de Israel contra Irán. Esta agresión brutal constituye una violación flagrante de la integridad territorial y de la soberanía nacional.

La agresión comenzó con un ataque contra la residencia del líder supremo de Irán, ubicada en el centro de Teherán, quien además era uno de los destacados líderes religiosos del chiismo y una figura respetada en toda la región. De manera simultánea, se lanzaron amplios bombardeos aéreos contra diversas infraestructuras militares y civiles. Entre estos ataques, una escuela primaria en la ciudad de Minab, en el suroeste del país fue alcanzada causando la muerte de 165 alumnas y 26 maestras.

La ofensiva continuó posteriormente y según los reportes más de 25.000 instalaciones civiles han sido atacadas. Estos hechos han provocado la muerte de 1.485 civiles y una extensa destrucción de infraestructuras civiles.

Puede surgir la pregunta sobre cuál es la razón de esta agresión conjunta contra Irán. El presidente Trump menciona cada día una nueva justificación; sin embargo, tanto al inicio como posteriormente ha señalado reiteradamente el supuesto programa nuclear militar de Irán como la razón principal. Aquí nos encontramos ante dos grandes falsedades.

La primera, durante años, Irán ha estado sometido a la estricta supervisión del OEIA. Además, Irán estaba plenamente dispuesto a alcanzar un acuerdo, lo cual quedó demostrado incluso en las negociaciones celebradas un día antes del ataque, hasta el punto de que los propios funcionarios estadounidenses participantes en las conversaciones así lo reconocieron.

La segunda falsedad consiste en la afirmación de que Irán se encontraba al borde de fabricar un arma nuclear. Sobre este punto, el presidente Trump ha declarado en numerosas ocasiones que el programa nuclear iraní fue completamente destruido tras los intensos bombardeos realizados en junio pasado. Ante estas declaraciones, surge la pregunta de por qué se habría llevado a cabo este nuevo ataque.

De manera clara, en un artículo recientemente compartido por el portavoz de la Casa Blanca se señala que la verdadera razón de la agresión militar estadounidense contra Irán es el intento de controlar los recursos petroleros iraníes. El artículo sostiene que, tras haber ejercido control sobre el petróleo de Venezuela y del golfo Pérsico, el acceso de China a energía barata se vería severamente restringido, lo que permitiría frenar el ascenso tecnológico y económico de ese país. Al mismo tiempo, en los últimos días, Donald Trump ha hablado de un cambio de régimen en Irán y ha afirmado que también dispone de opciones alternativas. Israel, por su parte, busca igualmente la desintegración completa de Irán.

Los ataques aéreos llevados a cabo contra Irán constituyen una violación manifiesta del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, el asesinato del líder de la República Islámica de Irán y de otros funcionarios constituye una violación flagrante de la inmunidad de los funcionarios estatales y contraviene diversas convenciones internacionales, incluida la Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas.

La República Islámica de Irán expresa su pleno respeto por la integridad territorial y la independencia política de todos los países vecinos. Todo Estado, conforme al derecho internacional y al principio de buena vecindad, tiene la responsabilidad de no permitir que su territorio, su espacio aéreo o sus instalaciones sean utilizados para llevar a cabo actos de agresión contra su país, según el artículo 51 de la Carta de la ONU.

El pueblo iraní, un pueblo orgulloso y resistente, ha demostrado en repetidas ocasiones que no se somete ante amenazas ni injerencias extranjeras. La historia milenaria de la civilización iraní demuestra que los iraníes jamás han inclinado la cabeza ante la agresión o la dominación. Irán se encuentra hoy en una defensa sagrada de sí mismo.

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