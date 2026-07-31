Reconstruir las relaciones con el Perú, una tarea central de la política exterior colombiana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya tomó posesión la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori. Es muy importante el hecho de que a su posesión haya asistido el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, en conjunto con el canciller designado, Omar Bula, y el futuro ministro de Comercio. Recordemos que, por razones puramente ideológicas, y por un evidente desconocimiento de la normativa peruana que permite la vacancia presidencial, el mandatario saliente de Colombia cometió un error mayúsculo al desconocer a la presidenta Dina Boluarte, que había accedido al poder de acuerdo con las normas constitucionales y legales de su país.

Este hecho llevó a que las relaciones entre Colombia y Perú sufrieran un enfriamiento notable. Las respectivas embajadas permanecieron acéfalas, llevando la capacidad de gestión al mínimo. Las dos cancillerías hicieron lo que pudieron, pero obviamente su margen de maniobra era muy limitado, pues navegaban contra el viento.

Todo indica que el absurdo congelamiento a alto nivel de las relaciones entre Colombia y Perú llegará a su fin. A principios de 2025, los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países intentaron tender puentes para superar el hielo binacional. Se habló de normalizar los canales institucionales, impulsar el comercio y reactivar los mecanismos de seguridad fronteriza. Sin embargo, las medidas pertinentes y el nombramiento de embajadores fueron frenados por las más altas autoridades de cada país. Se abonan las buenas intenciones de los técnicos, pero la ideología primó sobre la racionalidad.

Para Colombia, la importancia de la relación con el Perú es múltiple: los dos países comparten una extensa frontera de más de 1600 km (tan extensa como nuestra frontera con Brasil); los dos son los socios más activos de la Comunidad Andina (con sede en Lima); son también socios de la Alianza Pacífico, mecanismo crucial para la diversificación de nuestras exportaciones y el relacionamiento con Asia oriental. Los dos son también socios del Tratado Amazónico (OTCA). Además, Perú fue durante casi dos décadas el segundo comprador de manufacturas intermedias de Colombia, superado solo por Venezuela. El proceso de aprendizaje y afinación de la calidad de estas exportaciones con valor agregado es crucial para poder competir en los mercados del mundo desarrollado, en especial en EE. UU. y Europa.

La gran enseñanza del Perú es que, pese a las diferencias de la política interna, parece existir un consenso admirable sobre las grandes tendencias de la economía. Es como si la política fuera polarizada, y la economía consensuada. La autonomía del Banco Central no explica todo, porque el Banco Central es autónomo en Colombia, pero la gestión económica reciente registra muchos baches. Un dato interesante es que el comercio exterior de Colombia y Perú presenta dinámicas estructurales diferenciadas. Perú muestra un modelo agro-minero altamente exportador (con superávit), mientras Colombia posee un mercado interno diversificado, pero deficitario.

Ahora bien, existe otro factor diferencial: Perú es claramente el país de la costa occidental de América Latina (salvo México) que posee mayor capacidad de transporte por barco hasta Asia sudoriental y China. El Megapuerto de Chancay cuenta con una profundidad de cerca de 18 metros, lo que permite recibir buques portacontenedores gigantes. Ha logrado también reducir los tiempos de viaje a Asia, de 40 a 23 días en promedio. Lo anterior, sin contabilizar que también El Callao, se mantiene como uno de los puertos más eficientes de América Latina. Por el contrario, Colombia tiene deficiencias importantes en su costa Pacífica (Buenaventura no es un puerto de aguas profundas). Nuestro comercio con el Indopacífico en su conjunto implicaría construir un puerto profundo en el Pacífico, o bien sacar productos colombianos en navegación de cabotaje hasta Chancay.

Por su parte, la Agenda de Seguridad en las relaciones de Colombia con Perú y Ecuador es un asunto no solo urgente sino posible. Tenemos tareas propias de cada país, según su especificidad: cultivos y producción de drogas ilícitas en Perú y Colombia; lavado de dinero en Ecuador y Colombia; desvertebración territorial en el caso de Colombia, penetración de cárteles internacionales en los tres países. La cooperación reforzada en temas de inteligencia, interdicción y reducción de la oferta, es una tarea común de los tres países.

La agenda múltiple de la integración

Tenemos una triple pertenencia al Perú. La Alianza del Pacífico, que podría ser equivalente a la ASEAN, pero en el costado oriental del Gran Océano. Después de la Unión Europea, la ASEAN es el mecanismo de integración más exitoso del mundo. Es un modelo que incluso ha sobrevivido a diferencias políticas importantes. La Alianza del Pacífico (conformada por Chile, Colombia, México y Perú) ha logrado avances interesantes para consolidar su integración. Hay mucho por hacer en ese terreno, que nos permite participar de la zona de comercio mas activa y nutrida del mundo, desde que entró el siglo XXI. Una virtud de la Alianza es, además, afrontar temas más allá de la simple liberación arancelaria.

Segundo, la Comunidad Andina. Las diferencias profundas en los procesos de internacionalización de los países miembros llevaron a un proceso de parálisis después de 2007. Sin embargo, la CAN ha mantenido su relevancia en la medida en que regula una porción del comercio entre los cuatro socios andinos. Mantener la Comunidad Andina ha sido por ello un área útil en temas comerciales, en un sentido ampliado.

Tercero, la agenda amazónica. Compartimos también con Perú esta pertenencia. Somos la segunda y tercera economía de la región amazónica (superados solo por Brasil). Estamos además situados en el Alto Amazonas, lo cual le da un carácter común a nuestra pertenencia.

Mecanismos diplomáticos posibles

Por una parte, se impone el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas a partir del 7 de agosto. Por otra, sería deseable la reactivación de encuentros presidenciales y gabinetes binacionales. Las posibles rondas de negocios mediante visitas y encuentros empresariales aparecen como una prioridad inmediata. Luego, la agenda se irá nutriendo.

*Ph. D. Relaciones Internacionales, Profesor Universitario / dcardonac@gmail.com. Exviceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Excoordinador de Coop Política de la Comunidad Andina (en Lima).

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com