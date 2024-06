Hacia la multipolaridad

Por tres décadas, desde el derrumbe de la URSS, USA ha abanderado una cruzada globalista liberal a la vez que ejercido su enunciada primacía militar en todas las regiones del mundo (no simplemente globalmente). Mediante cambios de régimen, invasiones o intervenciones solapadas o abiertas, golpes de estado contra democracias imponiendo dictaduras, asesinato de líderes, sanciones e incluso robo de reservas, ha impuesto su dominancia mundial incuestionada. Desde los 80 habían lanzado (por intermedio del FMI y el BM) las reformas estructurales, las cuales fueron implementadas a pie puntillas en Latinoamérica (LA) como resultado de la resolución de la crisis de la deuda, pero entonces (hasta la crisis asiática del 97) no en otras partes como en las exitosas economías del Este Asiático.

La cruzada liberal globalista, basada en la idea de que todos deberíamos copiar las instituciones de la democracia americana, se impuso a la par que el proceso de globalización económica, exportando esa democracia e imponiendo esas instituciones sin consideración de las condiciones y los ideales de los diferentes países. En la democracia liberal globalizada todos seremos felices pareciéndonos a USA, tal como lo postuló Fukuyama con su ‘fin de la historia’.

Sin embargo, seis factores vienen llevando a su fin esta fase de hegemonía unipolar.

El crecimiento y poderío chino. La resurrección rusa. La derrota en Ucrania. Los brotes nacionalistas anti globalización y la crisis del neoliberalismo. El fortalecimiento de los BRICs+. La crisis del dólar y la precariedad de la economía americana manifiesta en su nivel de deuda.

1- El crecimiento y poderío chino

Si bien el crecimiento chino es una competencia, pero no una amenaza, para USA, este lo ha tomado como tal viendo en la competitividad de la industria china y sus avances tecnológicos un cuestionamiento inaceptable de su hegemonía unipolar. Como no pueden ya imponer un Plaza Accord como el que le impusieron a Japón cuando no pudieron competir (forzándolos a revaluar su moneda y liberar su cuenta de capital, lo que finalmente condujo al desastre del cual la economía japonesa no ha logrado salir), ahora ejercen presiones tan absurdas como la de Yellen que va a Beijing a predicarles que produzcan menos o las instrucción que les dio Biden de que dejaran de apoyar a los rusos; y sobre todo han desatado una guerra comercial con tarifas como la del 100 % a los vehículos eléctricos (EV), lo que les servirá lo mismo como su anterior intento de proteger su industria siderúrgica.

2- La resurrección rusa

Durante la década pavorosa de los 90, cuando Rusia estaba arrodillada financieramente y Yeltsin la saqueó favoreciendo a los oligarcas que se robaron sus activos, a la vez que un programa de ajuste estructural, debido a que Occidente se negó a ayudar como hicieron con Polonia, la pobreza explotó al punto que la esperanza de vida bajó de los 75 a los 60 años. Pero Putin ha logrado levantar a Rusia; ayudado por los ingresos petroleros y tomando medidas drásticas contra los corruptos oligarcas, ha logrado que la economía rusa se recupere a la vez que la ha fortalecido militarmente de manera que ella ha vuelto a ser un factor a tomar en cuenta en la geopolítica mundial.

3- La derrota en Ucrania

Cuan confundido estaría USA sobre este poderío que creyó que podría imponerle aceptar los misiles cercanos que ellos no aceptaron en Cuba, a la vez de derrumbar la economía e imponer un cambio de régimen mediante las más draconianas sanciones (acercándose a 21.000). El armamento y entrenamiento a Ucrania desde el inicio de la guerra en 2014 con el golpe de estado en Kiev, le sirvieron inicialmente para repeler parcialmente la invasión, la cual había sido lanzada sin tropas suficientes, solo para forzar una negociación que (en Bielorusia y Estambul) resultó exitosa pero fue torpedeada por UK, USA (como lo dijo Schroeder, quien también intentó, USA no quiere la paz); pero rápidamente la superioridad en tropas, equipos y municiones (a pesar de la nutrida ayuda de OTAN) ha desvanecido esta ventaja y en este momento los rusos avanzan inexorablemente al oeste. Putin ni tiene interés ni tiene la capacidad para tomarse Ucrania al oeste del Dniéper, donde para enfrentar una población hostil necesitaría un ejército de 3 millones de hombres; mucho menos tiene interés y posibilidad de avanzar al oeste de Ucrania que es la tontería de acusación que sostiene la agresividad de occidente. Pero la situación es que las nuevas armas que está entregando Occidente no cambiarán la tendencia y solo traerán consigo más muerte y destrucción en Ucrania. Todo esto para observar que el problema de fondo es el intento del hegemón unipolar de eliminar la competencia rusa antes de pasar a eliminar la China, en lo cual van a fallar a menos que lleven la confrontación a un nivel nuclear, a la vez que lo que lograron con su agresividad es una alianza sin precedentes entre esos dos países.

4- Los brotes nacionalistas anti globalización y la crisis del neoliberalismo

El encantamiento con la globalización se ha roto con el resurgimiento de los nacionalismos que en varios países están enfrentando las políticas neoliberales destacando como los beneficios de ellas se concentran en las minorías que monopolizan los recursos. Este movimiento político ha corrido parejo con un creciente cuestionamiento del modelo neoliberal tanto en sus fundamentos como en sus resultados: por una parte, el mercado no es un mecanismo de coordinación social adecuado sino que falla protuberantemente particularmente en lo concerniente a los mecanismos de crecimiento y desarrollo (inclusión); por otra, si bien en algunos países las reformas han expandido el crecimiento, estos resultados han sido modestos y acompañados de mayor inestabilidad y exclusión.

5- El fortalecimiento de los BRICs+

La expansión de los BRICS+ está resultando en una limitación para la hegemonía americana a través de los organismos internacionales y el sistema financiero global. Un grupo de países en desarrollo están creando instituciones y mecanismos que disminuyen su vulnerabilidad a ese poder, destacándose que los mayores productores de petróleo y gas (con la excepción de USA) y los mayores compradores (China e India), que son parte de BRICS+, están transando en monedas locales (están enterrando los petrodólares). Las enormes asimetrías financieras impuestas desde Bretton Woods (el dólar la primary reserve currency y universal unit of exchange) dieron a USA un ‘privilegio exorbitante’ (V.G d’Estaing); dominancia financiera completada por su control sobre el IMF. Desde luego, un desplazamiento del dólar es algo muy difícil y complejo debido a inercias institucionales y organizacionales, pero con el tiempo los avances de BRICS+ irán debilitando progresivamente su total hegemonía. Similarmente, el diseño e implementación de una moneda común es también algo muy difícil y complejo. Se ha hablado de una e-money y de basarla en una canasta de monedas o en oro, pero queda mucho que avanzar en esa dirección. Lo que sí está reflejando resultados es el New Develpment Bank, en el cual los miembros han comprometido recursos con el fin de financiar a países en desarrollo proyectos que no consiguen el financiamiento del BM o el aval del FMI.

6- La crisis del dólar y la precariedad de la economía americana manifiesta en su nivel de deuda

No solo estos desarrollos están debilitando dicha hegemonía del dólar, sino que a ella están contribuyendo dos cosas más: la huida del dólar hacia el oro en las reservas de los países y la precaria situación financiera de la economía americana. Lo primero está relacionado con que el dólar no es ya un deposito seguro de valor como resultado de su uso para sancionar países para forzarlos a voluntad mediante su decomiso. El caso ruso es ahora el más prominente por el volumen que retienen los europeos y por el hecho de que van a empezar a apropiarse de sus rendimientos; pero el caso más canalla es Afganistán, en donde los niños mueren de hambre por su incapacidad de importar alimentos, mientras en USA se habla de usar esos recursos para compensar a las víctimas de 9/11 (para lo cual deberían sancionar a Arabia Saudí por la contribución fundamental de los saudís al ataque, con el que los talibanes no tuvieron nada que ver).

Pero la huida del dólar (los chinos lo han substituido masivamente por oro) no solo está causada por la inseguridad jurídica por su uso para fines de presión política. La situación de la economía americana es muy precaria debido a su nivel de deuda. Por una parte, su deuda suma 35 trillones de dólares, la cual sigue expandiéndose debido al hinchado gasto militar al ritmo de 3 trillones al año y por el cual están ya cerca a pagar 1 trillón al año en intereses; y por otra, la deuda doméstica de hogares y de bancos está muy precariamente apalancada y muy vulnerable a las subidas de la tasa de interés.

La economía crece, pero lo está haciendo en un sendero de tan enormes déficits (interno de ahorro macroeconómicamente equivalente al externo de exportaciones) que es insostenible en el largo plazo. Los americanos no ahorran ni exportan lo suficiente (consumen vorazmente), dependen del ahorro de los asiáticos y sostienen un grueso déficit comercial con ellos (consumen más de lo que producen y les quieren imponer a los chinos que reduzcan su superávit); y, debido a su extrema financializacion (con su correspondiente desindustrialización), su economía sigue siendo muy vulnerable, después de la reversión por Trump de la regulación impuesta por Obama para evitar crisis como la de 2008 (resultante de la desregulación por Clinton), a las maniobras de los financistas, que siguen apostando con el ahorro ajeno (lo que precipitó dicha crisis con la explosión de los derivados y la especulación con ellos).

Las tres décadas de unipolaridad hegemónica están llegando a su fin. La resistencia a aceptar la multipolaridad todavía precipitará conflictos como el de Ucrania de donde los americanos quieren pasar a Taiwán. Pero ya ni China ni Rusia están para que las matoneen más: ambas tienen memorias muy amargas de las agresiones del imperialismo occidental (guerra del opio, Hong-Kong, las cinco intervenciones de Occidente en Rusia); y el mundo está llegando a una ruptura descrita como the west against the rest; todo lo cual frena la agresividad de USA y sus aliados. Europa desapareció como polo geopolítico sometiéndose al vasallaje americano, en el extremo Alemania que permitió que destruyeran su economía (de acuerdo al plan trazado por la Rand Corporation para el gobierno americano); sigue pesando en OTAN y en G7 pero solamente como fichas de los americanos.

La competencia con China y Rusia determinará el destino de la humanidad; o incluso puede resultar en su desaparición como lo muestra la actual situación en la cual los occidentales están autorizando a los ucranianos el uso de los Cruise missiles contra blancos en Rusia que ellos tienen que manejarles (procesamiento de información para el targetting y operación) lo que Putin ha rechazado declarando la legitimidad de una retaliación contra los países que participan así en el conflicto (convirtiéndose en partes beligerantes). ¿Podrá la transición al nuevo orden mundial proceder en forma menos traumática? Dependerá de cuanta resistencia despliegue el imperio hegemónico unipolar a lo que ya es una realidad.