La modernización china, una modernización de gran tamaño poblacional

En palabras del Presidente Xi Jinping: “Nuestra modernización es a la vez la más ardua y la más grandiosa”. Esta afirmación puede atribuirse, entre otras razones, al gran tamaño poblacional que caracteriza a este país.

Una causa ardua por el gran tamaño poblacional

La entrada en la modernización del conjunto de los más de 1.400 millones de chinos, con una magnitud superior a la suma de las poblaciones de todos los países desarrollados existentes, alterará enormemente el mapa mundial de la modernización. Es la modernización de mayor envergadura y también la más difícil en la historia humana.

Ante todo, un gran tamaño poblacional implica una gran diversidad de demandas de desarrollo. La eficacia de la acción colectiva está estrechamente vinculada con su magnitud, mientras que las condiciones de desarrollo y las inquietudes de los miembros de la sociedad varían ampliamente. Dado este enorme tamaño poblacional, no es fácil dar solución a ninguna de las cuestiones como el empleo, la distribución, la educación, la atención médica, la vivienda y el cuidado de ancianos y niños, ya que cada una de éstas implica un número poblacional astronómico. En este sentido, sólo con aglutinar los consensos de los distintos sectores de la sociedad y materializar un desarrollo de beneficios compartidos, China podrá avanzar con pasos firmes y llegar lejos por su camino de modernización.

Además, el desarrollo de China sigue siendo desequilibrado e insuficiente. En términos per cápita, aunque China se ha convertido en la segunda economía del mundo, su PIB per cápita se sitúa por detrás de más de 80 países a nivel mundial. En cuanto a las asimetrías regionales, entre las 34 unidades administrativas a nivel provincial de China, el PIB de la Provincia de Guangdong, la mayor a nivel nacional, puede ubicarse entre los 10 primeros del mundo, decenas de veces del de las provincias y regiones que están en los puestos finales del listado nacional. Respecto de las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, las brechas siguen siendo nada desdeñables en infraestructuras, educación, atención médica y oportunidades de empleo, y en comparación con las ciudades, las zonas rurales siguen teniendo un desarrollo relativamente menos fuerte.

Además, en la historia del desarrollo humano, no existe ningún precedente de un país con una población de más de mil millones de habitantes que se haya modernizado con éxito. Para países con diferentes tamaños poblacionales, la diferencia en la dificultad para alcanzar la modernización de ninguna manera se multiplica simplemente por múltiplos de población. Porque a medida que aumenta la población, los recursos que el país necesita para coordinar e invertir, y la complejidad de la gobernanza aumentarán exponencialmente en lugar de linealmente, por no hablar de un país como China, con un vasto territorio y enormes diferencias regionales. La modernización china no tiene un camino preestablecido ni puede copiar directamente las experiencias de otros países y, por lo tanto, es una causa pionera “de 0 a 1″.

Una causa grandiosa por el gran tamaño poblacional

Avanzar en la modernización china de gran tamaño poblacional es algo ”difícil pero correcto”, cuyo significado para el mundo es cada vez más destacado.

En primer lugar, la modernización china reescribirá por completo el mapa mundial de la modernización. Desde la Revolución Industrial hasta el presente, los países que han podido incorporarse, a través del modelo de modernización occidental, a las filas de países de renta alta sólo tienen unos 1.200 millones de habitantes, lo que representa el 15,8 % de la población mundial. Si el conjunto de los más de 1.400 millones de chinos, el 18 % de la población mundial, alcanza la modernización, se duplicará la población mundial modernizada. Esto será una proeza tan pionera como grandiosa en la historia humana, y tendrá consecuencias trascendentales.

En segundo lugar, la modernización china ha explorado un camino para los países en desarrollo que representan más del 80 % de la población mundial. China ha encontrado de manera independiente un camino de la modernización conforme a sus realidades propias, rompiendo así el mito parcial pero alguna vez generalizado de que “la modernización = la occidentalización”. Sin embargo, China nunca ha exportado la modernización china como un “modelo universal” al mundo exterior y, en cambio, propone que todos los países puedan tomarla como referencia de acuerdo con su propia voluntad y condiciones nacionales.

Frente a un desarrollo desequilibrado e insuficiente y las diferentes dotaciones de recursos naturales y variadas necesidades, China, teniendo bien presente sus propias condiciones nacionales, ha podido promover el desarrollo de toda la sociedad mediante la exitosa práctica de animar a algunas personas y regiones a prosperar antes que otras para luego ayudarles a alcanzar la prosperidad común, haciendo el pastel más grande y dividiéndolo bien. En el proceso de avanzar en su modernización, China se ha dado cuenta de que promover el desarrollo es como caminar: sólo caminando con dos pies en tándem, uno podrá caminar con firmeza y llegar lejos; si uno depende nada más del pie que va adelante, no sólo no podrá llegar lejos, sino que también caerá.

En tercer lugar, la modernización china ha ofrecido grandes oportunidades al mundo. En los más de 40 años de la reforma y la apertura, China ha sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas y ayudado a más de 400 millones a ingresar al grupo de renta media. Siendo el principal socio comercial de más de 140 países y regiones, China invierte directamente 320 millones de dólares en el mundo cada día, y más de 3.000 empresas de capital extranjero son instaladas en este país cada mes. En la última década, China ha contribuido más al crecimiento mundial que todos los países del G7 en su conjunto. Con el continuo mejoramiento del nivel de vida de su pueblo y la ampliación de su grupo de renta media, China traducirá de continuo su inmenso tamaño poblacional en una enorme magnitud de mercado y grandes oportunidades de desarrollo.

La materialización de la modernización china supone cambios cualitativos en el panorama de la modernización del mundo, innovaciones en las formas de las civilizaciones humanas y oportunidades para el desarrollo global. Por lo tanto, es una empresa grandiosa y ardua, que requiere laboriosos esfuerzos. Esta grandeza y gloria se evidenciarán aún más por lo arduos que sean los esfuerzos para su conquista. China seguirá promoviendo su modernización con su tenacidad indomable y visión global, contribuyendo así al aumento del bienestar del pueblo chino y los demás pueblos del mundo.

* El autor es observador de asuntos internacionales en Beijing.