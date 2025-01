Los BRICS y Cuba

Resume e infórmame rápido

En otra de sus agresivas matonerías, Trump regresó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, un obsoleto absurdo, además de una infamia con un pueblo que ha sufrido por décadas un bloqueo que ha deteriorado la calidad de vida de la población, en ocasiones hasta acercarse al hambre (periodo especial).

No que no hayan tenido la ayuda del gobierno cubano con su ideologizada e incompetente política económica: aunque no a los extremos iniciales (no cesa de aterrar que Castro haya nombrado al Che, un despistado idealista, como presidente del banco central), todavía atrapada en la quimera de construir una economía prescindiendo del sistema de incentivos de mercado. Sin embargo, para alegría de los cubanos, BRICS tiene el potencial de compensar este enorme daño.

La expansión de BRICS con la adición de importantes miembros y asociados, como las tres potencias económicas del sureste asiático (Tailandia, Indonesia y Malasia), o potencias petroleras como Nigeria, le está dando un peso (más de la mitad de la población y 40 % del producto) cuyo alcance estratégico se ve reforzado por una variedad de iniciativas que avanzan la cooperación entre países no miembros del exclusivo club G7: New Development Bank; comercio en monedas alternativas (en el mercado de petróleo: fin del petrodólar); sistemas de pagos alternativos a Swift (muy avanzados entre Irán y Rusia). Como también el pavoroso potencial económico de China con su admirable dinámica en innovación tecnológica. Con el refuerzo de instituciones como la Shangai Cooperation Organization y la Belt and Road initiative. Esquemas de una gran importancia tanto económica como geopolítica, particularmente para países sancionados como Rusia Irán y Cuba. Lo que ante el violente embate unipolar del hegemonismo matón de Trump seguramente significará una línea vital para estos y otros países.

A Cuba se le apareció la virgen con BRICS, después de décadas de estancamiento y pauperización que hasta se reflejan en los padecimientos impuestos a su población (hasta en el lamentable estado de la bella ciudad de La Habana). Comparte los beneficios buscados y logrados por varios países, con la diferencia de que en una situación dramática como la de Cuba algunos de ellos tienen un carácter realmente transformativo. Dos potenciales de Cuba que pueden lograr joint ventures con firmas líderes tecnológicos mundiales en China e India son su avanzadísimo sector de biotecnología y salud, con sus innovaciones en vacunas y cáncer; y la modernización logística del privilegiado puerto de aguas profundas de Mariel, potenciable como hub (como La Habana en tiempos coloniales) por su privilegiada localización.

Asimismo, dos transformaciones en las cuales BRICS jugará un papel crucial con su apoyo son una diversificación más allá del turismo y la agricultura, y una renovación de su sistema energético y de acceso y uso del internet. Y en términos del bloqueo, se abre la posibilidad de escapar de la imposición y las restricciones implicadas por el dólar, disminuyendo sus costos de transacción mediante el uso del yuan y la rupia para comerciar con los BRICS, como lo hacen ellos.

Estas posibilidades son consecuencia del nuevo mundo multipolar que está emergiendo a pesar de las agresiones del hegemón y las matonerías de Biden y de Trump. USA continuará con sus guerras supremacistas siguiendo con Taiwán y soportando la expansión del gran Israel con su genocidio contra los árabes, con el apoyo de los neocolonialistas europeos; pero el mundo cambió, siendo ahora definido por desarrollos como BRICS (the west against the rest). El derrumbe de la hipócrita carátula de respeto a los DD. HH. y a la ley internacional humanitaria de occidente que ha significado Gaza se combina con el rebote nacionalista antiglobalizador, particularmente en los movimientos antineoliberales de derecha en Europa; pero también incluyendo manifestaciones en todos los continentes de rechazo a los esfuerzos del hegemonismo agresivo americano/europeo occidental por alinear a todos los países de acuerdo a su política contra Rusia. La reacción de China contra la torpe verde ministra de Relaciones de Alemania, señors Baerbock, por llegar a todas partes a instruir a los países cuál es la línea a seguir frente a Rusia, lo ilustra. Restos del mundo que se empieza a derrumbar para esperanza de países trágicamente matoneados como Cuba.

El otro caso de matoneo a un país latinoamericano que vale la pena mencionar por el similar sinsentido de la política, aunque ya no ligado a BRICS (del que se abstuvo a pesar de ser invitado por razones obvias como el mayor exportador a USA) es México. Trump intenta (como con China y Europa) reducir su déficit comercial con México (que exporta 33 % más de lo que importa: casos notables, computadores y automóviles), con tarifas que, además de perjudicar al consumidor estadounidense, van a afectar severamente su sector industrial sistémicamente integrado con México y Canadá. La integración en el sector automotor (GM, Ford) se asemeja en su extensión y complejidad a la existente en Tailandia (Toyota) con Japón, lo que perturbará fatalmente. Claro que, como magnate que intenta manejar los problemas internacionales como negocios inmobiliarios, no entiende que mientras no modere la voracidad consumista de los estadounidenses (aprendan de los asiáticos a ahorrar) estos déficits no tienen remedio.