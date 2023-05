Por un abordaje integral del asma

Anualmente mueren de asma unas 250.000 personas en el mundo, según la OMS.[1] Adicionalmente, de acuerdo con el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de Estados Unidos, es la novena causa de discapacidad globalmente.[2] En Colombia, el Ministerio de Salud calcula que una de cada ocho personas mayores de edad padece esta patología[3] que, además, causó el 50,6 % de las consultas relacionadas con enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, entre 2009 y 2014.[4] Esto significa que es relevante y desmitifica la creencia de que solo aparece en niños; de hecho, está asociada a un incremento en la mortalidad en niños y adultos.[5]

El asma es un reto para la salud en Colombia: es la segunda enfermedad respiratoria crónica más relevante después de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).3 Abordar sus complicaciones desde diferentes frentes permite soñar con un futuro sin exacerbaciones; es un camino largo y complejo, pero debemos empezar por identificar las oportunidades de mejora.

El primer aspecto clave es la educación del paciente y profesionales médicos. Conocer los signos y síntomas permite generar alertas que facilitan el diagnóstico temprano para lograr el acceso oportuno al tratamiento y una mejor evolución. El asma también aparece en la adultez, por lo que no podemos descartarla sin las pruebas de diagnóstico correspondientes; es una condición con un alto índice de subdiagnóstico, llegando aproximadamente al 70 %.[6]

En segundo lugar, es fundamental evitar demoras en la atención y definir e implementar un modelo que permita un abordaje oportuno y adecuado, uso racional de las estrategias de tratamiento, remisión ágil del paciente con asma difícil y cuidado del paciente con asma grave en clínicas especializadas.

La reducción de la carga de la enfermedad es posible. Cada año, la Iniciativa Global para el Asma (GINA), que hace parte de la OMS, organiza el Día Mundial del Asma cuyo tema para este año es “Atención del asma para todos”, con el fin de promover el desarrollo y la aplicación de programas eficaces de tratamiento mundialmente.[7]

* Médico neumólogo y fellowship de neumología especializada en enfermedades obstructivas del adulto

