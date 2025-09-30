Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
En salud: concertación, o caos

Cristina de la Torre
30 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.
“La crisis de la salud inculpa lo mismo al sector público que al privado”: Cristina de la Torre.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La crisis de la salud inculpa lo mismo al sector público que al privado. El descalabro financiero, gestado en 30 años de privatización libérrima que permitió robo masivo de sus recursos, estalló con la intervención de este Gobierno en EPS que atienden a la mitad de usuarios del país. Caos contable por incuria, por ineficiencia, por tozudez, escandaloso en la empresa mixta Nueva EPS que podía arrastrar ya el estigma de muchas de ellas: el del desfalco por fraude que había condenado a Palacino, gerente de Saludcoop, a diez años de prisión y que, según la Fiscalía, podría comprometer también a exdirectivos de la Nueva EPS. Estos,...

Arkanos(kwupp)Hace 36 minutos
Punto final para el corrupto cáncer gestado por el criminal fascista narco-paraculebrero Matarife🐀💩. El Proyecto Progresista continua firme hasta 3050. Iván Cepeda Presidente 2026 con arrasadoras mayorías parlamentarias.❤️🇨🇴
