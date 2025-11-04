Iván devuelve esperanzas

"Si Petro sacrificó el cambio a su megalomanía, con Iván Cepeda le da la historia a la izquierda una segunda oportunidad": Cristina de la Torre. Foto: Óscar Pérez

Si Petro sacrificó el cambio a su megalomanía, con Iván Cepeda le da la historia a la izquierda una segunda oportunidad. Y no porque este reformule el programa de Gobierno —bitácora socialdemócrata capaz de sacar a Colombia del ostracismo—, sino porque la personalidad política del candidato del Pacto daría el tono de un reformismo de fondo, sin la vocinglería del agitador que todo lo contamina y frustra. Por la disposición de Cepeda al diálogo, que cristaliza en insistente propuesta de allegar un acuerdo para abocar las más flagrantes injusticias de nuestra sociedad. Por su trayectoria en defensa de miles de víctimas del Estado en...