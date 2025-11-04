Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Iván devuelve esperanzas

Cristina de la Torre
Cristina de la Torre
04 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
"Si Petro sacrificó el cambio a su megalomanía, con Iván Cepeda le da la historia a la izquierda una segunda oportunidad": Cristina de la Torre.
"Si Petro sacrificó el cambio a su megalomanía, con Iván Cepeda le da la historia a la izquierda una segunda oportunidad": Cristina de la Torre.
Foto: Óscar Pérez

Si Petro sacrificó el cambio a su megalomanía, con Iván Cepeda le da la historia a la izquierda una segunda oportunidad. Y no porque este reformule el programa de Gobierno —bitácora socialdemócrata capaz de sacar a Colombia del ostracismo—, sino porque la personalidad política del candidato del Pacto daría el tono de un reformismo de fondo, sin la vocinglería del agitador que todo lo contamina y frustra. Por la disposición de Cepeda al diálogo, que cristaliza en insistente propuesta de allegar un acuerdo para abocar las más flagrantes injusticias de nuestra sociedad. Por su trayectoria en defensa de miles de víctimas del Estado en...

Cristina de la Torre

Por Cristina de la Torre

Conoce más

Temas recomendados:

Iván Cepeda

Pacto Histórico

Elecciones en Colombia

Gobierno Petro

Política

 

Arkanos(kwupp)Hace 3 minutos
El Proyecto Progresista continua firme hasta 2050 y más allá. Iván Cepeda Presidente 2026 con arrasadoras mayorías parlamentarias ❤️🇨🇴
Michael Myers(apgw0)Hace 7 minutos
Suficiente de izquierda ultracorrupta y chambona. De duque se decía que era moderado y conciliador y resultó un fraude. Luego vino gusfraude y remató con su socialismo barato y su denuncia eterna sin solución alguna.
Chirri(rv2v4)Hace 13 minutos
Si señora, Cepeda nos da esperanza democrática. Pero ahora, el problema es con el loco de Trump. Y su aliado matarife sigue en la misma tónica de amor a la patria goda.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.