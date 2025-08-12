No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La izquierda bifurcada

Cristina de la Torre
12 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.

Dictadura y socialdemocracia son hoy las opciones de los gobiernos de izquierda en América Latina: la primera, en Venezuela y Nicaragua; la segunda en Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay. Ortega y Maduro superan con creces la brutalidad de los tiranos que les antecedieron, Somoza y Pérez Jiménez, cuyo legado prometieron enterrar. Por su parte, la nueva izquierda ha debido inventarse la fórmula del socialismo democrático para un subcontinente agobiado de pobreza y desigualdad, donde la propuesta comunista desapareció bajo las ruinas del muro de Berlín y la insurgencia marxista periclitó hace décadas. Muchas expectativas y...

Arkanos(kwupp)Hace 11 minutos
Para ser el primer gobierno de izquierda en Colombia, hay que reconocer que ha sido más sus logros que sus desaciertos. Acaso el más determinante sea fijar las bases del Proyecto Progresista para que continúe consolidando las reformas, especialmente la Reforma Agraria Integral fuente de crecimiento y desarrollo sostenible. Y, en esa dirección, fortalecer los BRICS y la Ruta de la Franja y la Seda con el gigante asiático, al que le ha funcionado su sistema...❤️🇨🇴💰🇨🇳
