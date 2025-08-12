La izquierda bifurcada

Dictadura y socialdemocracia son hoy las opciones de los gobiernos de izquierda en América Latina: la primera, en Venezuela y Nicaragua; la segunda en Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay. Ortega y Maduro superan con creces la brutalidad de los tiranos que les antecedieron, Somoza y Pérez Jiménez, cuyo legado prometieron enterrar. Por su parte, la nueva izquierda ha debido inventarse la fórmula del socialismo democrático para un subcontinente agobiado de pobreza y desigualdad, donde la propuesta comunista desapareció bajo las ruinas del muro de Berlín y la insurgencia marxista periclitó hace décadas. Muchas expectativas y...