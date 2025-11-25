Logo El Espectador
La saga del franquismo en Colombia

Cristina de la Torre
25 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.

Sucedáneo de Hitler y Mussolini, Francisco Franco montó en España una dictadura sanguinaria; alargó sus tentáculos con singular eficacia hacia los promotores de la Violencia en Colombia, y sus ideas renacen en oscuros extremismos que ganan espacio en el mundo. El cincuentenario de su muerte es una alerta contra los Erdogan y los Trump y los Ortega y los Bukele que lo emulan hoy. Escoltado por sotanas y fusiles, el ideario del franquismo reposa en élites siniestras que se han adaptado a los tiempos. Pese a la transición a la democracia que acaeció en España, el franquismo no ha muerto. Ni allá ni acá. Fue potente motor de la...

