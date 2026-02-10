Logo El Espectador
Narcoterrorismo, en la mira de Petro y Trump

Cristina de la Torre
10 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.

Sin palabras quedaron las extremas. La inesperada cordialidad del encuentro Petro-Trump le hurtaba al petrismo militante su ímpetu antimperialista y, al uribismo, su bandera anticomunista: la cita se resolvió en pacto de acción conjunta contra cabezas del narcotráfico —estuvieran o no en diálogos de paz, se autoproclamaran o no políticos—, y a la ofensiva podría sumarse el gobierno de Caracas. Porque la transición en Venezuela supone estabilidad en la frontera, vale decir, combate a los grupos armados que en ella operan como narcoterroristas. Para Ricardo Arquez, la derecha colombiana se contradijo, pues su discurso contra el...

