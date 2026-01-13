Trump-Maduro o la fuerza bruta

“En Venezuela urge restaurar la democracia y evitar la reafirmación de su dictadura ahora con patrocinio de Trump”: Cristina de la Torre.
La escena discurre sin anestesia: un tirano derriba, mazo en mano, a otro tirano que ha molido su pueblo a mazazos. Pero el garrote no aparece ahora barnizado de rosadito-democracia, se exhibe sin pudor en su ruda desnudez. Es timonazo de 180 grados en una historia de expansionismo desde la ley de la selva presentada como mandato que premia a los elegidos de Dios. Después de tanta hipocresía, de tanta ocupación militar y masacre y bombardeo para robarse la riqueza ajena pretextando defensa de la libertad, se agradece la franqueza. Gracias, Donald Trump, por hundir la impostura de sus antecesores, cruzados de la dominación...
