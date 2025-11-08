Logo El Espectador
Abelardo y Mamdani: dos caras de un mismo tiempo

Cristina Nicholls Ocampo
08 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
El pasado domingo, Abelardo de la Espriella llevó a cabo un acto de campaña en la Movistar Arena de Bogotá, un despliegue de mal gusto, pirotecnia y espectacularización política. El candidato ha decidido importar un modelo que ya ha hecho carrera en otras partes del globo con personajes como Donald Trump y Javier Milei. El histrionismo, el lenguaje confrontacional, la idea de superioridad y los mensajes simplificados que no proponen ninguna solución son los derroteros de su propuesta. En la médula de ese proyecto está la continuidad de valores anquilosados y un conservadurismo que se presenta a sí mismo como novedoso y...

