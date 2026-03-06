06 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Cristina Nicholls habla de Epstein, Pastrana y el mal total
La columnista Cristina Nicholls nos habla de sus últimas columnas, “Epstein: el mal total” y “Bravura”, así como del manifiesto #NoAlPactoDeSilencio firmado por 124 mujeres y dirigido hacia el expresidente Andrés Pastrana Arango, a propósito de sus menciones en el Archivo Epstein.
