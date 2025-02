Jugar el juego. Y ganarlo

“En el consejo de ministros televisado, memes, videos editados y tuits graciosos nos salvaron de nuevo”: Cristina Nicholls Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Habiendo vivido gran parte de mi vida en una ciudad como Cali, aprendí a incorporar la risa, el humor y la fiesta como una herramienta para enfrentar las vicisitudes de la vida. He admirado siempre la capacidad que tienen no solo los caleños, sino los colombianos en general, de encarar los desastres con humor. Sin duda eso fue lo que pasó el pasado martes en el consejo de ministros televisado. Memes, videos editados y tuits graciosos nos salvaron de nuevo. Creo firmemente que fue tan deplorable lo que vimos, que en cualquier otro lugar en donde la risa no predominara, hubiera sido suficiente para desatar un tsunami político. Eso,...