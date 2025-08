“La búsqueda de referentes infalibles nos tiene deseando que Superman sea pro-palestino”: Cristina Nicholls Foto: EFE - ATEF SAFADI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aún no he visto la nueva película de Superman, es probable que la vea un domingo en casa, cuando ya esté por fuera de cartelera y pase a engrosar el dossier de refritos que se oferta en las plataformas de streaming. Lo que sí he seguido con atención han sido las críticas y una supuesta alusión al genocidio en Palestina. Mucha gente ha encontrado en Superman un justiciero que se atrevió a intervenir en una situación injusta, otros la han calificado de woke e insoportable. El director James Gunn ha negado de manera categórica la alusión y ha sostenido que la escritura de su guión ocurrió mucho antes del 7 de octubre de 2023.

Por otro lado, el año pasado, se estreño No Other Land, un documental que relata la lucha de un joven contra la ocupación Israelí a una pequeña aldea en Cisjordania, territorio Palestino. La cinta ganó un Óscar a mejor documental y obtuvo aplausos de la comunidad cinematográfica mundial. Recientemente uno de los colaboradores, Awdah Hathaleen, fue asesinado de un tiro en el pecho por un colono israelí. Awdah era un periodista y activista de 31 años que acompañó todo el rodaje y proporcionó imágenes claves para el relato del documental. Su muerte no ha merecido más que algunos pocos trinos preocupados y casi ningún pronunciamiento de quienes performativamente aplaudían en el pasado.

El contraste me entristece. Mientras queremos encontrar identificación en un extraterrestre y en directores que temen nombrar el horror, los verdaderos súper humanos están recibiendo balas en el pecho sin que el mundo se conmueva demasiado. Es tal nuestra agonía espiritual y simbólica que nos es imposible proyectarnos en nuestros semejantes y admirarlos con el mismo entusiasmo con el que corremos a defender posturas nobles de un personaje que ni siquiera existe. El desprecio por el otro como algo bello y digno de admirar y la búsqueda de referentes infalibles nos tiene deseando que Superman sea pro-palestino. Mientras tanto, quienes se atreven a defender la vida y la justicia desde la cotidianidad, sin más superpoder que el de sus corazones, son aniquilados. Es una de las tragedias más tristes de nuestros tiempos: la superposición de lo que no tiene alma, lo plano, lo artificialmente inteligente, sobre lo maravillosamente humano.

Mi afrenta jamás será contra el cine, uno de los pilares de mi vida. Ni contra los superhéroes, ni contra los villanos, ni contra la imaginación, ni contra la ficción. Mi afrenta es contra el vaciamiento de sentido que caracteriza a estos tiempos. Tenemos en frente el virtuosismo que tanto anhelamos y somos incapaces de cuidarlo como algo sagrado porque hemos desnaturalizado al otro al punto del desprecio. El problema no es Superman, es lo que de él hacemos. Tal vez, sólo si nos atreviéramos a sorprendernos más con el prójimo, a admirarlo en su complejidad, su contradicción y su belleza, no estaría pasando con total impunidad lo que pasa hoy Palestina. No lo permitiríamos. La lucha por el presente es entonces esa: recuperar la humanidad, cuidar la humanidad, amar la humanidad. Mi deseo es que no la perdamos.

PD. Quiero agradecer a El Espectador, a Juan Carlos Rincón, a Fidel Cano y a mis lectores por permitirme crecer en este diario. Ha sido una enorme aventura y un gran honor.

Cristina Nicholls