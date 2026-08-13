Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

El milagro que sí es posible

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Cristina Carrizosa Calle
Cristina Carrizosa Calle
13 de agosto de 2026 - 05:05 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Esta columna iba a ser sobre el primer fin de semana del gobierno de Abelardo de la Espriella: el anuncio del fin de la nefasta Paz Total; el balance oficial de siete operaciones militares en 48 horas; la muerte de alias Ruso en Mapiripán; el golpe al Clan del Golfo en Anorí, y el traslado a cárceles de máxima seguridad de 117 reclusos consentidos de Petro. En fin, sobre una mano dura que no sabremos si la contuvo el gobierno anterior o si el Ejército reservó estos golpes para el inicio del gobierno del Tigre.

Pero a las 7:34 de la mañana, mientras escuchaba la radio, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, cambió las expectativas de los colombianos. Mientras muchos celebraban la bravura del tigre combatiente, la tierra alteró las prioridades de una nación entera. Pasó a segundo plano el liderazgo militar del mandatario y comenzamos a buscar en él al jefe de Estado con la cabeza fría de un gerente. El primero habla fuerte, ordena operativos y celebra bajas; el segundo organiza información, articula instituciones y transmite serenidad en medio del drama.

De la Espriella canceló su agenda, declaró la situación de desastre nacional, instaló en Bogotá un Puesto de Mando Unificado central y activó puestos territoriales en Armenia, Quibdó y Cali. Prometió balances cada dos o tres horas y, hasta hoy, ha recorrido Pereira, Quibdó y Cali. A mi juicio, salvo algunos detalles de puesta en escena que sobraban en un momento de dolor, el presidente ha sabido responder. El país ha visto a un hombre erguido —no recostado en el atril—, con la firmeza del gestor que debe responder ante una nación.

No basta, por supuesto. Los balances iniciales dicen poco sobre la eficacia de las ayudas y los resultados de una reconstrucción que contribuya a reparar, al menos en Chocó, las consecuencias del abandono histórico que ha hecho tan vulnerables a esos territorios.

Otro reto enfrenta el presidente De la Espriella: garantizar la unión de la nación alrededor de una tragedia colectiva que no borra nuestras diferencias, pero revela su verdadera proporción. Frente a las familias que lo perdieron todo no puede haber oficialismo y oposición, ni derechas ni izquierdas.

El presidente ha proclamado insistentemente el comienzo de la “patria milagro” y ha convertido su fe en una presencia ostensible del poder. La paradoja es dolorosa: en sus primeras horas hábiles de gobierno, la realidad sometió esa promesa a su prueba más dura desde el inicio de su carrera por la Presidencia. Tal vez sea la ocasión para comprender que la fe de un gobernante no se demuestra proclamando la protección divina, sino sirviendo con humildad y eficacia a quienes han quedado desprotegidos.

Y si de esta hora puede surgir algún milagro, no será el de una nación eximida del sufrimiento. Será el de los rescates asombrosos; el de los desconocidos que se unen para remover escombros; el de las filas para donar sangre; el de quienes abren sus casas a extraños necesitados; el de la generosidad de la sociedad entera, y el de un país capaz de reconocerse, por encima de sus fracturas, en el dolor de los demás.

Todo es relativo frente a una tragedia colectiva. Todo, salvo la vida humana.

Cristina Carrizosa Calle

Por Cristina Carrizosa Calle

Abogada egresada de la Universidad de los Andes, con experiencia de más 25 años como consultora y asesora tanto en el sector público como en el privado. Fue asesora de la Presidencia de la República, diplomática y directora de organizaciones que emprenden proyectos de alto impacto social. Columnista y panelista radial
Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Gobierno De la Espriella

Terremoto en Colombia

Conflicto armado en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.