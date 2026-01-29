Logo El Espectador
El peligro no es Trump

Cristina Carrizosa Calle
29 de enero de 2026 - 05:05 a. m.

Con el inicio en el estado de Minnesota de la Operation Metro Surge, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como “la mayor operación de control migratorio jamás realizada”, el gobierno de Donald Trump ha duplicado las actividades tradicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e implementado tácticas brutales que terminaron por transformar una agencia migratoria en una patrulla de control social.

Tras el asesinato de la estadounidense Renée Nicole Good y la aberrante detención de Liam Ramos, un niño de cinco años, el punto de inflexión que hoy tiene escandalizado al mundo es el asesinato, el...

Cristina Carrizosa Calle

Abogada egresada de la Universidad de los Andes, con experiencia de más 25 años como consultora y asesora tanto en el sector público como en el privado. Fue asesora de la Presidencia de la República, diplomática y directora de organizaciones que emprenden proyectos de alto impacto social. Columnista y panelista radial
Temas recomendados:

Donald Trump

Estados Unidos

Internacional

 

