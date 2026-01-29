El peligro no es Trump

Con el inicio en el estado de Minnesota de la Operation Metro Surge, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como “la mayor operación de control migratorio jamás realizada”, el gobierno de Donald Trump ha duplicado las actividades tradicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e implementado tácticas brutales que terminaron por transformar una agencia migratoria en una patrulla de control social.

Tras el asesinato de la estadounidense Renée Nicole Good y la aberrante detención de Liam Ramos, un niño de cinco años, el punto de inflexión que hoy tiene escandalizado al mundo es el asesinato, el...