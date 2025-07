El “postpetrismo”

“El gobierno del 'postpetrismo' heredará los efectos de un cuatrienio de despilfarro, improvisado desde la doctrina”: Cristina Carrizosa C. Foto: EFE - Chema Moya

En 1972, el periodista David Halberstam publicó The Best and the Brightest, un clásico del reportaje político cuyo título irónico aludía al grupo de brillantes tecnócratas que rodearon a John F. Kennedy y luego a Lyndon B. Johnson, y que, pese a sus credenciales, empujaron a Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Más allá del desenlace, la idea de convocar a los mejores y más brillantes sintetiza el espíritu de una época: el de un presidente como JFK, que creía en el mérito y entendía el poder como inteligencia colectiva.

Colombia necesitará algo similar a partir de agosto de 2026. El sucesor de Gustavo Petro no heredará...