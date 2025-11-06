Logo El Espectador
En la puerta roja “dignidad y compromiso”

Cristina Carrizosa Calle
06 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.

Hace una semana, Álvaro Uribe abrió de par en par la puerta roja de su casa a César Gaviria, jefe del Partido Liberal, para explorar alianzas de cara a la elección presidencial de 2026. El hecho político confirma el triunfo petrista en la pasada consulta popular y, por tanto, la urgencia que sienten los expresidentes de superar viejas rencillas para habilitar un diálogo que les permita enfrentar el monstruo de la continuidad.

Uribe, fortalecido tras su absolución, muestra genuina preocupación por el futuro de la democracia colombiana. Sin quedarse en el antipetrismo, da paso a una cauta revisión de a quién entregará esta vez su...

Abogada egresada de la Universidad de los Andes, con experiencia de más 25 años como consultora y asesora tanto en el sector público como en el privado. Fue asesora de la Presidencia de la República, diplomática y directora de organizaciones que emprenden proyectos de alto impacto social. Columnista y panelista radial
