Establecimiento populista

Más allá de lo que significan para una democracia madura las manifestaciones pacíficas, en los últimos días se ha dicho de todo sobre la convocatoria del presidente Petro a la llamada Marcha por la Vida: que se malgastaron los dineros públicos, que participa en política a pocas semanas de las elecciones regionales como respuesta a encuestas desfavorables y al poco fervor que se ha visto en la calle en las anteriores manifestaciones, entre otras. Incluso la Misión de Observación Electoral (MOE) ha expresado su preocupación por el hecho de que la movilización social se utilice con fines electorales. Todas, acusaciones ciertas y muy serias, pero que, a mi juicio, no constituyen lo más grave.

Quisiera reparar en algo sobre lo que poco se habla para evitar ser catalogados de clasistas o por subestimar el buen juicio de los pueblos indígenas. Lo digo sin miedo: este Gobierno utiliza a esas poblaciones. No pongo en duda el apoyo genuino de la minga al Gobierno y que algunos de sus reclamos son justos y necesarios; es claro que no se vienen a Bogotá de paseo o por una invitación a un concierto, pero de ahí a que tengan pleno convencimiento de que deben manifestarse en favor de las reformas, porque estas signifiquen el cambio para ellos, es un cuentazo.

La mayoría de las poblaciones más vulnerables no conocen los contenidos de las reformas. Se trata de personas que solo buscan cómo ganarse el pan de cada día y esquivar las balas en sus territorios. Lo que necesitan es la presencia real y efectiva del Estado con una oferta de trabajo digno y de seguridad. Hacerles creer que está en su contra “el establecimiento” —concepto al que acude la izquierda radical obsesivamente, como si no fuese parte de él mismo, como si no hubiese llegado al poder gracias a él y como si hoy no lo representase en pleno— es una infamia y una mentira, como mentirosas son casi siempre las maniobras de palabrería de cualquier populismo, de izquierda o derecha.

Y es una infamia porque Colombia sí ha logrado algunos avances en favor de estas comunidades en los últimos años mediante políticas públicas enfocadas a la mejora de sus condiciones. Meterles el cuento de que las reformas se ven amenazadas porque no hay interés en mejorarles su calidad de vida los engaña y los confunde. Ese es el peligro del populismo: que las mentiras envenenen a los pueblos y que estos terminen alzándose. Prueba de ello es el inaceptable ataque que recibió la revista Semana hace unos días por parte de la minga, que, lejos de justificarla, guarda relación directa con una narrativa sistemática contra los medios de comunicación que hacen parte del “malvado establecimiento”.

Petro no tiene cómo mostrarse ajeno al establecimiento que tanto odia; necesitaría otra columna para demostrarlo. Él es el jefe de una parte de un establecimiento que utiliza el populismo en su propio beneficio. Debería respetar a esos pueblos y gobernar para todos, sin tanta prosa tan florida, pero enjuagada en cicuta.

Nota. He escrito algunas veces para esta casa, pero siempre alrededor de proyectos que impulsé en el pasado en el campo social. Hoy tengo el honor de estrenarme como columnista de opinión de El Espectador, tarea de gran responsabilidad que desempeñaré con el respeto y la objetividad que siempre, como lectora, he demandado de quienes la ejercen.