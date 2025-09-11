Indignación corroída

A tres años del gobierno de Gustavo Petro, este perdió cualquier posibilidad de forjar un proyecto de históricas reformas para su cacareado cambio. Con dificultad se encuentran logros para rescatar y, si asoman, el mismo presidente se encarga de opacarlos con su perenne pelea con el mundo y el lodazal de escándalos que lo rodea, que aunque intenta evadir, le restan cualquier capacidad de maniobra política. Esto no le ha impedido, sin embargo, participar con descaro en política electoral al pretender conformar listas para el próximo Congreso comprometidas con una constituyente a su acomodo. ¿Será este acaso el vehículo para...