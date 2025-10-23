Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La crisis de grandeza

Cristina Carrizosa Calle
Cristina Carrizosa Calle
23 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

El texto de esta columna se concentraba, inicialmente, en la falta de grandeza en la política colombiana, en particular en la oposición, por su incapacidad de distinguir entre la crítica legítima al gobierno y la defensa incondicional del país y sus instituciones. Señalaba que, frente al insulto de Donald Trump a Gustavo Petro —que en últimas equiparó a Colombia con un narcoestado—, el deber de la dirigencia política era cerrar filas en torno a la nación y no permitir que un agravio externo se confundiera con la refriega interna. Recordaba cómo en otras democracias, cuando un mandatario legítimo es atacado desde el exterior, las...

Cristina Carrizosa Calle

Por Cristina Carrizosa Calle

Abogada egresada de la Universidad de los Andes, con experiencia de más 25 años como consultora y asesora tanto en el sector público como en el privado. Fue asesora de la Presidencia de la República, diplomática y directora de organizaciones que emprenden proyectos de alto impacto social. Columnista y panelista radial
Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Estados Unidos

Donald Trump

Venezuela

Internacional

Política

Nicolás Maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.