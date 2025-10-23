La crisis de grandeza

El texto de esta columna se concentraba, inicialmente, en la falta de grandeza en la política colombiana, en particular en la oposición, por su incapacidad de distinguir entre la crítica legítima al gobierno y la defensa incondicional del país y sus instituciones. Señalaba que, frente al insulto de Donald Trump a Gustavo Petro —que en últimas equiparó a Colombia con un narcoestado—, el deber de la dirigencia política era cerrar filas en torno a la nación y no permitir que un agravio externo se confundiera con la refriega interna. Recordaba cómo en otras democracias, cuando un mandatario legítimo es atacado desde el exterior, las...