40 años después, Almodóvar sigue hablando del deseo: ‘Amarga Navidad’ y ‘Matador’

MADRID, 17/03/2026.- El director de cine Pedro Almodóvar posa durante la presentación de su 'Amarga Navidad', la película que estrenará el viernes 20 de marzo en cines. EFE/Mariscal Foto: EFE - Mariscal

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Esta semana coinciden en la cartelera de cines en Colombia Amarga Navidad –estrenada recién el mes pasado en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes– y una versión remasterizada de Matador. Entre ambos filmes hay cuarenta años de distancia, por lo que el espectador asistirá a dos propuestas radicalmente diferentes del mismo director.

Matador es un caso bastante particular en la filmografía de Almodóvar, toda vez que es su acercamiento más patente a una narración cercana al terror de serie B de los 50s –marco dentro del cuál llegan las primeras historias de aliens, monstruos, brujas, fantasmas, posesiones, vampiros y zombis al cine estadounidense, generalmente haciendo alusiones a coyunturas sociales como la Gran Depresión–. Es un cine, pues, dicho toscamente, barato. Aceptado ese marco, hay que entender que la verosimilitud tampoco es su mayor preocupación y esta negocia constantemente con el simbolismo. En Matador hay una visión bastante ácida de la masculinidad, emparentada paralelamente con el oficio del torero —valga hacer notar que se trata de un filme español de los 80s—, en una fábula sobre un hombre que viola a una mujer solamente para demostrar que no es homosexual.

Esta perspectiva tan explícita sobre el deseo es muy frecuente en la primera parte de la filmografía de Almodóvar –muy específicamente, en su primer largometraje, La ley del deseo–. Sin embargo, su preocupación por el cuerpo femenino y la representación de las relaciones homosexuales –no necesariamente entre parejas– es algo que ha atravesado toda su filmografía hasta hoy.

El Almodóvar al que el espectador asistirá hoy en día se distingue de esas primeras búsquedas en decisiones más políticas. En Amarga Navidad —que toma su nombre de un tema de Chavela Vargas—, aunque parezca lo contrario, la preocupación es mucho más sencilla. Las fábulas se reducen a su mínima expresión, la puesta en escena se reduce al plano-contraplano y el énfasis está puesto en dos vertientes que se asoman desde sus trabajos recientes: la solidaridad entre mujeres —La habitación de al lado, Madres paralelas— y la pregunta por la autoficción —título con el que se distribuye en francés: Autofiction, tema que viene explorando puntualmente desde Dolor y gloria—. Asimismo, el deseo homosexual pasa a ser repesentado de una forma mucho más desprevenida.

Más allá de sus diferencias formales, ambos filmes permiten constatar una continuidad fundamental que tiene que ver con las relaciones y su especial afecto con el melodrama como género —incluso en su acepción etimológica—. El deseo, el cuerpo, la identidad y los vínculos afectivos permanecen en el centro de su cine, pero mientras Matador los expone mediante la exageración, el artificio y la provocación, Amarga Navidad los aborda desde la intimidad, la memoria y el cuidado. Ver ambos filmes en simultáneo es, en ese sentido, una oportunidad excepcional para observar cómo un autor puede transformarse radicalmente sin dejar de ser el mismo.