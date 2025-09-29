Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

2026: ‘fast track’ para la pacificación

Daniel Mera Villamizar
Daniel Mera Villamizar
29 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Recursos y medidas extraordinarias para someter a los grupos criminales.

Hace cerca de diez años aprendimos a insertar en la Constitución un procedimiento legislativo especial, una vía rápida, excepcional y transitoria para aprobar reformas constitucionales y leyes.

Se le llamó “fast track” y tuvo el propósito de “agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” con las FARC (una parte).

Dijo la Corte Constitucional que el fast track tenía el “thelos constitucional de hacer efectivo el derecho a la paz” y que “su...

Daniel Mera Villamizar

Por Daniel Mera Villamizar

Conoce más

Temas recomendados:

Fast track

Proceso de paz

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.