2026: ‘fast track’ para la pacificación

Recursos y medidas extraordinarias para someter a los grupos criminales.

Hace cerca de diez años aprendimos a insertar en la Constitución un procedimiento legislativo especial, una vía rápida, excepcional y transitoria para aprobar reformas constitucionales y leyes.

Se le llamó “fast track” y tuvo el propósito de “agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” con las FARC (una parte).

Dijo la Corte Constitucional que el fast track tenía el “thelos constitucional de hacer efectivo el derecho a la paz” y que “su...