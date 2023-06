Campanazo con el Icfes

Que la falla técnica que obligó a aplazar pruebas ayude a pensar más la función de la entidad.

Tomo la figura del “campanazo” de una reciente columna de Mauricio Cárdenas. Como saben los usuarios de colegios, el Icfes no ha sido una maravilla en tecnología, pero la cancelación (por “problemas técnicos”) de las pruebas Saber Pro y TyT del 27 y 28 de mayo es un hecho inédito y preocupante. Se cumplió la pesadilla de cualquier director.

Por qué ocurrió y cómo evitar su repetición son la urgencia, pero ya que volteamos a mirar hacia el Icfes deberíamos fijarnos más en su rol fundamental, la evaluación de la calidad de la educación. ¿Lo está haciendo bien? La respuesta es “no lo venía haciendo bien y parece que no mejorará en este gobierno”, a menos que el reciente desastre tecnológico sea presagio de que empeorará en general.

Para ser justos, el Icfes refleja la poca importancia que le damos a la evaluación en la educación (y, en general, en las políticas públicas). Sin embargo, también es cierto que en años pasados la entidad lo ha hecho mejor. Antes de entrar en un meollo de la discusión para ilustrar el punto, quisiera señalar otro asunto clave, que reveladoramente no se discute.

El Icfes es una “empresa social del Estado”, con una vocación de “recuperar los costos de sus servicios mediante el cobro directo a los evaluados” (bachilleres y pregrado). Este modelo financiero es curioso en el sector de la educación, con más del 90 % del presupuesto en nómina, pues pone a autofinanciarse a la institución de evaluación, en vez de ir corrigiendo la composición del gasto y dedicar más a este componente esencial de la calidad.

Dicho no tan de paso, el Icfes (o el MEN) no modula los precios según la capacidad de pago y contribuye así a la desigualdad; por ejemplo, en la posibilidad de hacer ensayo de la prueba de Saber 11 los estudiantes de grado 10 (este año todos los interesados pagaron $76.500, el de Chicó y el del Chocó, dicho con cliché). Y no es una invitación a otra gratuidad total regresiva en educación.

El meollo del descontento con el Icfes es que cuando más necesitamos, por los efectos de la pandemia en el aprendizaje, hacer censales las pruebas Saber 3, 5, 7 y 9, decidió hacerlas muestrales, no este gobierno, sino el anterior. La consecuencia es que no tenemos diagnósticos por niño, ni por institución educativa, ni por municipio. Así será muy difícil enfrentar las brechas de aprendizaje y no habrá seguimiento longitudinal niño a niño.

Llamativo es que de 2017 hacia atrás, durante varios años las pruebas se hicieron censales, pero nos las arreglamos para desmejorar desde 2018 (segundo gobierno Santos), llegó el covid-19 y no nos ayudamos en el sector educación. En marzo pasado, la ministra de Educación y el director del Icfes anunciaron que seguiremos con aplicación muestral de las pruebas Saber, y no propiamente porque estemos usando de modo “censal” Evaluar para Avanzar.

¿Cómo van a focalizar bien las intervenciones de nivelación o equidad sin mediciones por colegio y por municipio? No se sabe. Los resultados de Saber 11 no bastan porque es urgente actuar también en los grados inferiores. Como tampoco basta medir lo que mide el Icfes, competencias cognitivas, conocimientos, algunas actitudes sociales y cívicas.

Los retos de la educación implican una ciencia de la evaluación que no es posible concentrar en una sola institución. Necesitamos un arreglo institucional más dado a la innovación, a la experimentación, a la cooperación y a la competencia.

Pero no sabemos si estamos preparados para esta conversación. Por ahora, no ignorar el campanazo nos ayudaría a mantenernos más interesados en el Icfes.

@DanielMeraV