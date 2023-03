Discutible preeminencia de diversidades en Plan de Desarrollo

La política de las subjetividades como eje de políticas públicas aumentará el estrés en nuestra democracia.

¿Qué hay en un párrafo? En este hay dos premisas dignas de revisarse: i) que es posible una sociedad idílica, sin problemas originados en la naturaleza humana; y ii) que toda ausencia de igualdad es discriminación. Con una concepción de trasfondo: que el Estado puede tomar las subjetividades para constituir sujetos políticos, como si fuera un partido.

El párrafo está en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo 2022-2026, como uno de los tres ejes transversales del Plan, al lado de la “Paz total” y de la “Estabilidad macroeconómica” para que no haya duda de su importancia y se titula “Los actores diferenciales para el cambio”.

Dice en su primera oración: “El cambio que propone es con la población colombiana en todas sus diversidades para lograr transformaciones que nos lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, cultural y político”. Pare ahí: le faltó “subjetivas” en seguida de “diversidades” para mayor claridad. Suena divina y políticamente correcto, pero ya es hora de empezar a diseccionar esto.

Porque hay diferencias en la población o sociedad colombiana i) dadas u objetivas y ii) creadas o subjetivas. Las primeras tienen mayor alcance que las segundas. Por ejemplo, los colombianos sin servicios públicos de agua potable y saneamiento básico (una condición objetiva) incluyen personas con distintas características, que pueden derivar de ahí o no unas “diversidades” (condición subjetiva). Como sabemos, las condiciones objetivas no producen automáticamente “conciencias”, y el Gobierno no tiene en mente “diversidades objetivas”.

Le corresponde al Estado, por el contrato social, asegurar la provisión de agua potable y saneamiento básico sin, por regla general, detenerse en diversidades subjetivas (que además son volubles), lo mismo que en educación o seguridad o salud. Las transformaciones son de índole material para asegurar una igualdad básica al mayor número posible de ciudadanos. La superación de estereotipos y estigmas no es de índole material directa, sino principalmente una consecuencia de esta.

La segunda parte del párrafo en comento, como dicen los abogados, nos ayuda a entender mejor a esta corriente del Gobierno: “(aquellas discriminaciones) … así como las basadas en género, étnico-racial, generacionales, capacidades físicas, de identidad y orientación sexual, donde la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión”.

En otras palabras, los sujetos del cambio para el Gobierno no son grupos definidos por carencias materiales objetivas, sino aquellos definidos principalmente por subjetividades, a los que llama “diferenciales”. No es cualquier pretensión porque la mayoría de colombianos no está en la política de la identidad o las subjetividades, y eso inevitablemente aumentará el “estrés” en la democracia colombiana.

Ciertamente, en el proyecto de Plan de Desarrollo también está la corriente de una agenda más material, de “superación de privaciones básicas”, que declara que “las poblaciones más pobres deben contar con las capacidades básicas, de manera que superen las principales privaciones, y tengan garantías para el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad”, pero en el discurso tienen preeminencia los sujetos construidos por la ideología. Y el discurso de algún modo está quedando en las decisiones de Estado.

@DanielMeraV