ICBF: el fracaso de Betto como síntoma

¿Tomará Petro las decisiones que no tomó Duque o también ganará la “economía política”?

La buena gerencia pública se guía por la racionalidad técnica del servicio o de la operación, independientemente de la orientación ideológico-política del gobierno. El problema aparece cuando los intereses políticos y/o económicos corrompen la búsqueda de racionalidad técnica por parte de la gerencia pública.

Como se sabe, el ICBF es un ejemplo de este problema desde hace lustros. Así, el gobierno Petro tendrá la decisión de cambiar o no el modus operandi. El ICBF contrata la atención a la primera infancia rigiéndose por los intereses del sistema político que tenemos, no por lo que es evidente que exige el buen servicio a los niños.

Cualquier presidente de la República o director del ICBF, sin importar su ideología política, podría decidir: i) los niños van a tener una continuidad necesaria del personal que los atiende, es decir, no vamos a contratar operadores por seis meses, por un año, sino mínimo por dos años prorrogables; ii) los niños van a ser atendidos por operadores con vocación, idóneos, con un proyecto institucional y experiencia demostrada con ICBF, no por instituciones improvisadas con certificados ilegítimos.

Contratar por tiempos cortos y admitir oferentes no idóneos crea oportunidades para el tráfico de influencias, una necesidad de la mayoría de los políticos. Cualquier presidente al que le expliquen que el ICBF no remunera la administración a los operadores de primera infancia tendría que indignarse por un incentivo tan perverso: ¿por qué se meten, entonces, a buscar cualquier contrato, así no permita ninguna economía de escala? Porque ya se sabe que van a sacar de los recursos destinados para la atención a los niños.

En Quibdó, una empresa social especializada en educación infantil, aeioTU, creada por una gran compañía nacional, operaba un CDI, con la pedagogía que le ha merecido reconocimiento internacional e inversión propia adicional. El ICBF le entregó ese CDI a un operador no idóneo y hoy está abandonado y deteriorado físicamente. Es algo hiriente.

¿Por qué el presidente Duque no tomó esas tres decisiones simples (estabilidad, idoneidad y remuneración para los operadores que atienden a la primera infancia)? Se dirá que por la economía política. Y no es seguro que el presidente Petro las tome por lo mismo: los operadores políticos tradicionales que están al frente de su coalición de gobierno en el Congreso probablemente no han hablado de ese cambio en el ICBF.

El presidente Duque dijo que atacaría la discrecionalidad en la contratación, no el único problema, con Betto, un programa que “incorpora inteligencia artificial para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, en el que comprometió el prestigio del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Unicef y de “empresas de informática internacionales”.

Pero no ha salido bien porque los intereses creados le meten mano a Betto. La contratación no se hizo en mayo, como era necesario, por miles de reclamaciones debidas a los certificados espurios (de oferentes no idóneos). Durante semanas, cerca de un millón de niños estuvo sin atención en varias modalidades. Tuvieron que prorrogar 45 días los contratos por el colapso de Betto y todavía a finales de julio siguen las tutelas por arbitrariedades, que obviamente no son atribuibles al aplicativo.

Naturalmente, ya se sabe en el subsector la impresión que se llevó la comisión de empalme, que alcanzó a discutir qué tipo de acciones disciplinarias o penales promoverían contra la directora saliente. Todo un festín para el nuevo gobierno.

Adentro de ICBF, a algunos no les importa poner a ganar contratos al oferente que quieren, con argumentos claramente ilegales. De nuevo en el Chocó, a un operador que pone contrapartidas significativas y se arriesga a invertir en ambientes pedagógicos en unidades de servicio en varios municipios, Fundación Serranía Colombia, claramente un operador idóneo, le hacen jugadas, como multiplicarle por tres la experiencia a un oferente, aún después de haber puesto al descubierto un fraude masivo.

El síntoma necesita ser tratado con determinación.

@DanielMeraV