Los mares, Antioquia y Chocó

El jueves pasado, se realizó en el periódico El Colombiano una conversación sobre la “RAP de los dos mares”, firmada en 2022 entre las gobernaciones de Antioquia y Chocó, previa aprobación por Ordenanza de la respectiva Asamblea Departamental. La gestación de esta Región Administrativa y de Planificación llevó dos años. La tras escena y la puesta en escena del evento permiten ver los costos de no tener una visión estratégica de largo plazo del país que sea compartida por una mayoría de la clase dirigente. El Foro “Antioquia-Chocó 2024″, con referencia especial a Puerto Antioquia (ubicado en Turbo), fue convocado por el periódico y por una institución de la sociedad civil, Fundación Color de Colombia, no por entidades estatales, y asistió el director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, y no su colega del Chocó, aunque estaba invitado.