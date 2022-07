Mineducación: ¿gastar más y/o gastar mejor?

Los de más gasto como solución, piden reforma del SGP; los de “gastar mejor”, reformar primero la Ley 715 de 2001.

La otra gran concesión inicial sin lucha (la primera fue abjurar casi de los subsidios a la demanda) del ministro designado Alejandro Gaviria ha sido adoptar la bandera de los que creen que la solución a la crisis o problemática educativa comienza por más presupuesto: la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP).

La bandera de los que creemos que el primer paso consiste en “gastar mejor” es la reforma de la Ley 715 de 2001 (normas orgánicas en materia de recursos y competencias para organizar la prestación de los servicios de educación y salud). In extremis o como carta de negociación, discutir al tiempo la reforma constitucional (para aumentar recursos) y la reforma legal (para gastar mejor los recursos).

Pero no salir a decir tan fácilmente que la prioridad es la reforma del SGP. Como se sabe, el gasto crea unos intereses grupales o particulares, que tienen voceros. “Gastar mejor” es meterse con esos intereses creados, el statu quo, para servir mejor al interés general (mediante un cambio, que luego deriva en statu quo y así).

Suele ocurrir, sin embargo, que los líderes de los intereses grupales se toman la vocería del bien colectivo e impiden o dificultan los cambios de mayor beneficio general, al tiempo que consiguen más beneficios grupales.

Alejandro Gaviria entendía eso perfectamente como académico. Dos antecedentes para que no digamos que los ministros o gobiernos de izquierda o centro-izquierda no pueden hacer reformas para gastar mejor (por sus bases sindicales) y los de derecha o centro-derecha, sí: i) en octubre de 2018, el gobierno Duque solicitó mansamente al Congreso retirar el proyecto que cursaba de reforma de la Ley 715, cosa que Fecode celebró como una victoria (y lo era).

Y ii) el Plan de Desarrollo 2018-2022 (art. 188) recogió lo que estaba en el pliego de solicitudes colectivo del magisterio: una Comisión de alto nivel para elaborar en seis meses “una propuesta de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones”. La inacción de aquel no es que sea muy distinta de la acción de este.

En febrero de 2023 habrá un nuevo pliego colectivo de Fecode, encabezado por la reforma constitucional del SGP. Ya sabremos lo que pasó con la reforma tributaria de 2022, que no busca principalmente reducir el déficit fiscal sino financiar más gasto, pero es claro que con alto déficit fiscal, es muy difícil subir el monto del SGP con independencia de los ingresos corrientes de la nación, y también quitarles a otros sectores dentro de la bolsa del SGP (educación tiene el 58,5%).

¿Qué le dirá el ministro Gaviria al ministro Ocampo? ¿Qué no importa? ¿Que además de crecer la bolsa del SGP, quiere los “$10 billones adicionales por año para educación superior gratuita” que prometió el presidente Petro? Quiera Dios que los dos estén todavía en el gabinete para que tengan esa conversación responsablemente frente al presidente, así Gaviria haya arrancado propenso al gasto sin el debido énfasis en la eficiencia (que permitiría una buena reforma de la Ley 715).

El académico Felipe Barrera-Osorio se lo dijo en su estupenda carta pública: “Ministro, la idea de que aumentar el gasto va a mejorar la calidad no tiene sustento en los datos. Esto implica que los recursos (suficientes) no están llegando donde se necesita, no están llegando para las cosas que se necesita, y están llegando a puntos donde existe una alta ineficiencia”.

El ministro Gaviria podría responder que va a aumentar cobertura también. Barrera-Osorio le recomienda: “es fundamental aumentar la inversión para educación temprana (0-5 años). Si salen nuevos recursos, por favor, métaselos todos ahí”, aunque el presidente Petro le puso cifras de plata nueva fue a educación superior, así como hizo el presidente Duque.

Personas distintas, con capacidades políticas distintas, cometiendo los mismos errores con los mismos perjudicados. Algo está fallando en las ideas y/o en la política.

@DanielMeraV