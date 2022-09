Mineducación Gaviria vuelve a subsidios a la demanda

Reconoce que la oferta es mixta y anuncia que contará con universidades privadas.

Antes de posesionarse, Alejandro Gaviria sorprendió con una renuncia ideológica no pedida públicamente, de implicaciones programáticas evidentes: anunció el fin de Generación Excelencia, “porque en el programa del presidente Petro no están los subsidios a la demanda”.

Generación Excelencia fue una versión muy deslucida de Ser Pilo Paga (SPP) en el gobierno Duque, a pesar de que en campaña fue el único candidato que defendió la continuidad de SPP. Tan deslucida que el país no alcanzó a identificarla bien.

A raíz del anuncio precipitado de Gaviria, escribí “MinEducación: poco valiente adiós a los subsidios a la demanda” (10/julio/2022), con el gancho: “La debilidad política del ministro afectará el potencial de esta cooperación entre centro-izquierda liberal e izquierda”.

Entre los argumentos, este: “El ministro nos está diciendo que en adelante los bachilleres talentosos de familias de escasos recursos no podrán ir a las universidades privadas de alta calidad, después de haber liderado lo correcto desde la Universidad de los Andes”.

Pues bien: el ministro estuvo a comienzos de septiembre en la Universidad de Medellín y dijo algo perfectamente razonable que lo llevará de vuelta a los subsidios a la demanda como herramienta de política para usar de modo pragmático.

“Esa división entre universidades oficiales y no oficiales no la tenemos y es parte de la conversación, pero nuestro sistema de educación superior es mixto y las universidades no oficiales van a jugar un papel importante en esta ambiciosa tarea (la creación de 500.000 cupos en el periodo)”, dijo.

Gracias, ministro. Ahora necesitamos llevar esta conversación con sus buenas maneras y lógica afilada para vencer prejuicios ideológicos estatistas.

Como los prejuicios del programa de gobierno del presidente Petro, que ya anuncian estragos en otros sectores. Al programa populista en Educación le hará mucho bien un baño de realidad. Aquello del “salto de 4 a 14 billones de pesos anuales en el presupuesto de educación para extender la educación superior (estatal) a toda la juventud”.

Aquello de “les solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento”. Todo eso le conviene al país que lo ajusten, en lugar de verlos fracasar.

El presidente Petro respeta intelectualmente al ministro Gaviria, y le costaría mucho ante la opinión pública no dejarlo hacer algunas cosas de reformista serio. Gaviria ya pagó un costo alto al embarcarse en esa aventura (aquí se lo recordé: “Decálogo reformista” para un nuevo elector del cambio de Petro”, 05/junio/2022, con gancho: “Alejandro Gaviria publicó hace ocho años unas reflexiones de las que se alejó”). Ahora le toca el turno a Petro.

Si el sistema de educación superior es mixto y las instituciones privadas ayudarán a la meta nacional de aumento de cobertura, alguna forma de “subsidio a la demanda” será necesaria. En nombre del “acuerdo nacional”, que se olviden de ese anatema.

Y eso nos llevará al punto de cómo permitir el máximo aprovechamiento del talento de altas capacidades de origen humilde y su movilidad social, también a través de las universidades privadas. Es solo una pequeña fracción de la población de bachilleres, que —sin embargo — es estratégica para cualquier país.

El rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, ha puesto recientemente una propuesta sobre la mesa: un “esquema para asegurar acceso a universidades de gestión privada de alta calidad a estudiantes bajos recursos: U. pone 25% de matrícula, estudiantes adquieren crédito de largo plazo contingente al ingreso por el 35% y Estado pone 40%”, tuiteó Esteban Piedrahita, rector de Universidad ICESI. “Contingente al ingreso” es clave.

Muy probablemente, esa propuesta no pasará en este gobierno, pero muchos esperamos que el ministro Gaviria escuchará y tendrá una conversación honesta al respecto.

@DanielMeraV