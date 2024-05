Modelo educativo mixto 2.0

No solo en educación superior, sino en todos los niveles.

En educación, el derecho sería la poesía; y el servicio público, la prosa. La arquitectura y la ingeniería. El proyecto de ley estatutaria es una oda a una visión del Estado como gran proveedor de la sociedad (“la educación como derecho humano fundamental será garantizada por el Estado durante todo el ciclo de vida de la persona”, con gratuidad), cuando lo urgente es la ingeniería institucional para cumplir mejor las promesas más acotadas de la Constitución.

La oda logró que líderes de la educación superior se propusieran recordarle al Congreso que tenemos un “sistema” educativo mixto, estatal y privado. Sin embargo, no está suficientemente claro que el modelo educativo colombiano es mixto en todos los niveles, con fundamentos constitucionales (artículos 67, 68, 69 y 365), desarrollos legales (Ley 115 de 1994) y una realidad cotidiana para millones de colombianos. Digamos la versión 1.0

A 2022, con datos del Ministerio de Educación Nacional, el porcentaje de establecimientos educativos (EE) según nivel educativo por sector oficial y no oficial era, respectivamente: en prejardín y jardín, 7 % y 9 3%; en transición, 52 % y 48 %; en primaria, 55 % y 45 %; en secundaria, 62 % y 38 %; y en media, 62 % y 38 %. Hay más EE no oficiales (53 %) que oficiales (47 %). Una buena política del servicio educativo no puede ignorar esta estructura institucional mixta por un sesgo estatista.

También a 2022, el sector oficial tenía 328.745 docentes y una matrícula de 7′491.434 estudiantes; y el privado, 130.180 y 1.904.879, respectivamente. El sector no oficial participa con el 80 % de la matrícula en prejardín y jardín; el 20 % en transición; el 17 % en primaria; el 15,5 % en secundaria, y el 25 % en la media. Si vemos las tasas de cobertura neta por nivel educativo resulta evidente que las promesas de la estatutaria son muy difíciles de alcanzar sin el servicio público de los particulares.

En efecto, en transición estamos en 66,18 %; en primaria, 87,91 %; en secundaria, 78,25 %; y en media, 49,74 % (datos de 2022). En prejardín y jardín (3 y 4 años de edad), todavía no sacamos la población en edad escolar ni la cobertura en el Anuario estadístico oficial. Sabemos, no obstante, que los dos principales retos educativos del país están en preescolar y en la media (grados 10 y 11). No en la educación superior, como para subsidiar a los estratos que no lo necesitan en lugar de la primera infancia.

Así, el desafío para el modelo mixto es sobrellevar la omisión discursiva y de política pública del actual gobierno, y prepararse para las oportunidades de pasar de un modelo (pilares) a un verdadero sistema mixto (interacción de pilares) de prestación del servicio público educativo, en el que la financiación pública incentive la competencia, la cooperación, las libertades y la innovación, con el aprendizaje estudiantil en el centro de la educación para alcanzar mayor equidad y productividad, sin importar el carácter del establecimiento educativo, bajo un nuevo marco regulatorio del servicio. Versión 2.0. De esto hablaremos en la mesa de expertos del Instituto de Ciencia Política el próximo jueves 9 de mayo.

