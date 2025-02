Orfandad política de la educación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la Comisión Sexta del Senado nos recordaron que la educación es moneda de cambio o devaluada.

La Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley del gobierno para aumentar las transferencias a las instituciones de educación superior estatales, 66, no solamente las 34 universidades.

El proyecto de ley i) incrementa el gasto sin control, ii) pretende financiar una estructura institucional de oferta insostenible, y iii) obedece a un proyecto de estatizar la oferta del 56 % al 72 %. Obviamente, todo por arte de magia del presupuesto, aunque no tiene aval fiscal de Hacienda. En esta columna mostré por qué es anti-ética y anti-técnica la reforma.

Pero la mala noticia no es su aprobación en primer debate, sino que contó con votos de senadores de la oposición e independientes. Había escrito que el gobierno “subestimaba” a los congresistas con este proyecto. Al menos en la Comisión Sexta del Senado resultó que no: logró que le pasaran ideas que son un tiro en el pie o un tiro al aire. Lo que nos lleva a un problema de fondo: los partidos no tienen una visión de la educación.

Es decir, no tienen una visión de la sociedad y la economía con funciones asignadas claramente a la educación. Suscriben una idea romántica y etérea de la educación por sí misma, no tributaria de requerimientos de distintas esferas de la sociedad. Luego no tienen departamentos programáticos que les elaboren a los congresistas posiciones coherentes con una visión. Llegan los debates y compran los argumentos de sus supuestos rivales ideológicos. O los compran.

El gobierno tiene una agenda agresiva en educación superior que castiga la demanda y la oferta de las instituciones privadas, con un impacto social enorme al eliminar unos créditos subsidiados (desde este semestre) y encarecer los vigentes, como acaba de hacer. Su apuesta política y presupuestal consiste en satisfacer a Fecode, tomarse la contratación del ICBF y expandir y dominar todavía más las IES públicas. Ahí lo que hay es una instrumentalización de la educación para asegurarse unas bases electorales, con total desprecio por lo que importa a todos del sector.

Esto se sabe y se ve, pero unos senadores que no deberían, le hacen el juego al gobierno. Y no pasa nada. Tal vez Germán Vargas Lleras ni se ha enterado. En el tema de la salud, coherentes y firmes. En educación, hagan lo que quieran. En la Comisión Sexta de Senado se entregaron en una reforma de educación superior delicada en varios frentes. Habrá que ver el comportamiento en plenaria de Senado y si en la Comisión Sexta de Cámara, presidida por un representante de Cambio Radical, pasa lo mismo.

O lo que es peor: no se entregaron, votaron con convicción.

@DanielMeraV