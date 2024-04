Senado, por una estatutaria de educación bien hecha

El miércoles pasado, se realizó la mesa técnica “Estatutaria y educación superior: implicaciones” con senadores de la Comisión Primera y líderes de la educación superior. Paloma Valencia y David Luna convocaron a congresistas de varios partidos; y Diálogos de Futuro y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), a rectores, vicerrectores y académicos. Los senadores escucharon cuatro presentaciones técnicas.

Óscar Domínguez, director de Ascun, presentó el estado de la legislatura 2023-2024 en relación con la educación superior: ¡82 proyectos de ley en curso! 46 acerca de la autonomía y la academia; 31 sobre financiamiento y cinco sobre inserción laboral. Doce de esos proyectos reforman la Ley 30 de 1992, una muestra de las consecuencias de un sistema de partidos en exceso fragmentado.

La directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, Gloria Bernal, expuso las estadísticas más relevantes de la extensión y profundidad del sistema mixto de educación superior en Colombia. Andrés Felipe Bedoya, secretario general de UniTolima, mostró las falencias de la estatutaria a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la técnica legislativa.

Y Natalia Ariza, exviceministra de educación superior, que lidera un equipo técnico de UniAndes, Javeriana, Externado, EAFIT, La Sabana y Minuto de Dios, habló de la estatutaria y reformas educativas pendientes con un mensaje: el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes tiene una comprensión del pasado de la educación, no del futuro que ya se asoma.

El presidente de la Comisión Primera, el senador Germán Blanco, escuchó con atención y anunció que designará ocho ponentes de la estatutaria, entre ellos David Luna y Paloma Valencia. El senador Luna propuso confiar en las virtudes del bicameralismo, en que el Senado examinará el proyecto con independencia y mente abierta, y la senadora Valencia llamó a reevaluar la posición de “la estatutaria no resuelve nada, pero no hace daño”, oyendo a los expertos. El senador Óscar Barreto anotó que habrá garantías de pluralismo en las audiencias de la cámara alta.

El ambiente de la mesa técnica, que tuvo delegados de los senadores Humberto de la Calle, Paola Holguín y Miguel Uribe; a la directora de Connect Bogotá Región, Diana Gaviria; a representantes del Instituto de Ciencia Política y a Francisco Manrique, del Foro de presidentes, fue de “contribuyamos a mejorar lo más que se pueda la estatutaria”, no de “busquemos hundirla”.

Los ajustes para alcanzar una estatutaria bien hecha y que produzca acuerdo político parecen claros: i) que sea estatutaria y no invada el ámbito de lo ordinario, en los términos de la Corte Constitucional; y ii) que no se aparte de la Constitución, que reconoce un servicio público de oferta estatal y privada para satisfacer el derecho a la educación (sistema mixto). No es mucho pedir.

@DanielMeraV