Senatec y educación digital: invitar al MEN

$430.000 millones en un programa que genera más inquietudes que seguridades.

Aclaremos: el problema de fondo o estructural no fue creado por este gobierno, aunque eso no lo excusa para seguir ahondando la falla. Se trata de una de las cuestiones macro de la gran reforma educativa que necesitamos: articular al SENA en el subsector de educación superior, bajo la orientación del ministerio.

La semana pasada tuvimos una evidencia de esa falla: el SENA y el MinTIC (en alianza con la OIT) anunciaron que “la educación en habilidades digitales de los niños, niñas, jóvenes y adultos empieza hoy una nueva era”... sin el Ministerio de Educación. Obviamente, el alcance del programa, Senatec, no da para la exageración de una “nueva era”.

Con una inversión considerable, $430.000 millones, Senatec se propone “la formación de 234.000 personas en habilidades digitales con certificaciones internacionales entre este año y 2026, por medio de cursos cortos virtuales” y “la formación de 68.000 técnicos en articulación con la media básica, en áreas relacionadas con tecnologías de la información”.

Valdría la pena hacer seguimiento a la ejecución de este programa, pues no mencionan el rol de las unidades productivas. Si las certificaciones que se financiarán obedecerán a la oferta de los formadores o a la demanda de las empresas u organizaciones. El SENA perdió hace rato el foco de su misión y ha creído que entre más personas beneficiarias, mejor.

Entre los rendimientos políticos de corto plazo y la productividad sectorial, siempre gana el poder gastar directamente grandes partidas de presupuesto, sin coordinar con programas de carteras económicas e instituciones del sector productivo que pueden ayudar a usar los recursos de modo más eficiente. Placeres de un monopolio de facto.

Pero hablar de una “nueva era” de “la educación en habilidades digitales de los niños, niñas, jóvenes” sin concurrir con el Ministerio de Educación muestra que la descoordinación está empeorando. Senatec convoca directamente a los rectores de los colegios que quieran ingresar a esta nueva opción de articulación con la media (grados 10 y 11). Si tan solo el SENA y el MEN se sentaran a evaluar la experiencia conjunta pertinente para diseñar un piloto que parezca razonable, no daría el SENA esa impresión de voluntarismo.

Senatec transmite una comprensión muy limitada del reto de la educación en “habilidades digitales”. De un lado, la mayoría de las ocupaciones podría tener “al menos un tercio de sus actividades automatizadas debido a la cuarta revolución industrial” (McKinsey), y del otro, la sobrecarga de materias en la educación básica y media no está ayudando a que los estudiantes aprendan matemáticas y ciencias, necesarias para las habilidades digitales.

Si no arreglamos la sobrecarga curricular y no reformamos la educación media, estamos ignorando componentes estructurales e iniciativas como Senatec tendrán un impacto reducido. Mientras no hemos logrado salas de informática en miles de sedes de colegios, otros países cuentan con aulas inteligentes y profesores que saben usarlas en todas las materias.

@DanielMeraV