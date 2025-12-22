Superar a Paulo Freire (y congreso pedagógico de Fecode)

De cómo una teoría pedagógica es un obstáculo para el desarrollo económico (y social).

Se realizó en noviembre el tercer congreso pedagógico nacional, organizado por Fecode, “hacia la escuela pública, alternativa y democrática”, con el fin de mostrar “la consolidación de la pedagogía crítica” (el anterior congreso se hizo 31 años atrás, en 1994). ¿Qué significan tales declaraciones y cuál podría ser la postura del próximo gobierno?

Más allá de consignas que asocian al movimiento pedagógico colombiano, como la “denuncia de las políticas neoliberales que pretenden convertir la educación en asunto de mercado”, sí hay un marco...