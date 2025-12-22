Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Superar a Paulo Freire (y congreso pedagógico de Fecode)

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Mera Villamizar
Daniel Mera Villamizar
22 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

De cómo una teoría pedagógica es un obstáculo para el desarrollo económico (y social).

Se realizó en noviembre el tercer congreso pedagógico nacional, organizado por Fecode, “hacia la escuela pública, alternativa y democrática”, con el fin de mostrar “la consolidación de la pedagogía crítica” (el anterior congreso se hizo 31 años atrás, en 1994). ¿Qué significan tales declaraciones y cuál podría ser la postura del próximo gobierno?

Más allá de consignas que asocian al movimiento pedagógico colombiano, como la “denuncia de las políticas neoliberales que pretenden convertir la educación en asunto de mercado”, sí hay un marco...

Daniel Mera Villamizar

Por Daniel Mera Villamizar

Conoce más

Temas recomendados:

Fecode

Educación

Literatura

 

Manuel Cañas(71479)Hace 45 minutos
Es un artículo interesante pero oscuro, en la pertinencia en el desarrollo del proceso del aprendizaje, no solo en el aula sino en todo el desarrollo de la sociedad
Carlos Andrés Botero Girón(74366)Hace 53 minutos
Este man si es tenaz. Tiene una mentalidad NEOLIBERAL, donde cree que la educación NO debe responder a los problemas de la sociedad. No más educación banderizada como ud quiere Villamizar. Necesitamos una educación crítica para no creer cosas como las que usted dice, donde no se trague entero y del cuestionamiento y la reflexión son fundamentales. No enceguezca mas por favor.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.