Buscadoras, personajes del año y más

En esta parte del calendario abundan los listados de personajes del año y, al revisar múltiples ediciones de este tipo de reconocimientos, noté algo. Desde hace muchos años atrás, las Mujeres buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada ya tenían méritos de sobra para figurar en estos espacios y, aun así, no ocurrió. Por eso, hoy decido declararlas como personajes del año 2025 por organizarse, desde hace décadas, para ir tras la pista de quienes nunca más volvieron a casa por cuenta de la violencia del conflicto.

Sus méritos son históricos. Lograron la inclusión del Artículo 12 en la Constitución del 91 que prohíbe que cualquier persona sea sometida a desaparición forzada. En el 2000 consiguieron la tipificación de tal delito mediante la Ley 589 del mismo año. Y en 2010 impulsaron la Ley de Homenaje a las víctimas de desaparición forzada, además de aportar a la construcción de la Ley de Víctimas. En cada uno de esos diciembres, habrían merecido aparecer en las portadas y especiales que reconocen a quienes transforman la vida nacional.

Y no se detuvieron ahí. Acompañaron el proceso que llevó al Acuerdo de Paz de 2016, logrando que se creara la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En 2024 incidieron para que surgiera el Sistema Nacional de Búsqueda y obtuvieron una de las victorias más importantes: la Ley de Mujeres Buscadoras, hoy considerada un modelo internacional en materia de reconocimiento y protección a su labor. Se trata de una trayectoria de logros mucho más sólida que la de congresistas o ministros que suelen colarse en los homenajes de cierre de año.

El pasado 23 de octubre se conmemoró por segundo año el día oficial de reconocimiento a estas mujeres, instaurado por la ley de 2024. Gracias al cubrimiento periodístico de esa fecha, que hicieron medios como este diario, pude conocer más sobre su trabajo admirable. Por eso las declaro aquí como las personajes de este 2025. Y porque, reitero, debieron haberlo sido también en muchos años del pasado.

Ahora lo urgente es implementar por completo la ley que las protege, garantizando que cuenten con condiciones dignas y seguras para realizar su labor. Cuando desaparecen sus seres queridos, estas mujeres no sólo enfrentan el dolor: también sumen, además del trabajo de cuidado familiar y personal, la enorme y extenuante tarea de la búsqueda. Ese esfuerzo, por sí mismo, es una forma de cuidado en el marco del conflicto. A ustedes, buscadoras, les debemos todos los reflectores, titulares y portadas.

Es evidente que estas mujeres enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad desde el momento en que deciden emprender la búsqueda, agravadas por amenazas y violencias propias de su liderazgo social. Su acción colectiva y su compromiso con la memoria han permitido dimensionar la magnitud de la desaparición forzada en Colombia. Son constructoras de paz ejemplares, y el país debería hablar de ellas con mucha más frecuencia. Bravo, buscadoras: personajes de este 2025 y de muchos años más.