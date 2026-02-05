¡Firme por la autoayuda!

Resume e infórmame rápido

Internet no para de ofrecerme cursos de desarrollo personal dictados por quienes fueron militares, detectives o espías de cuerpos de seguridad muy respetados y temidos en todo el mundo. No dudo de que estos súper espías y militares deben saber mucho de inteligencia emocional, discernimiento y comunicación. Lo que me pregunto es por qué el oficinista promedio de esta generación decidió aprender eso con la gente que atrapó a Bin Laden y ya no con ¿Quién se ha llevado mi queso?.

Muchas personas presumen de resiliencia, toma de decisiones y disciplina porque leyeron tal o cual libro de un súper agente secreto que volvió con honores de una terrible guerra. Entiendo que las oficinas han sido ambientes tóxicos por mucho tiempo, pero aceptemos que han ido cambiando. Han evolucionado: ahora los empleados aprenden de crecimiento personal con gente que estuvo dispuesta a tragarse una cápsula de cianuro si no cumplía las metas en su trabajo.

Descubrí que lo que más me llama la atención de este fenómeno de autoayuda castrense son los testimonios con los que buscan captar más clientes. Son tan fantásticos que sospecho que son falsos. Y si lo son, confieso que me gustaría trabajar fabricando esos comentarios. Dejo acá algunas muestras por si alguien me quiere contratar para esa tarea: “Fabián, 36 años, ingeniero de sistemas: desde que tomé el curso de espías secretos para aumentar mi productividad, me levanto todos los días a trabajar para dar lo mejor de mí. Al menos eso es lo que creen en Recursos Humanos. Espero que no descubran que realmente soy un doble agente al servicio del régimen de pagar la tarjeta de crédito a tiempo y tirarme en la cama a ver series”.

“Pacho, 34 años, analista de finanzas: solo se consigue desarrollar habilidades psicosociales siguiendo rutinas de escuela militar. Hago terapia con una psicóloga que me pone a dar veinte vueltas a la manzana cuando no cumplo con escribirle cartas a mi niño interior. Al principio pensé en cambiar de psicóloga, pero ya llevo seis meses. Aún no reconozco a mi niño interior, pero ya volví a la talla para ponerme unos jeans que compré en 2019”.

“Blanca, 32 años, gerente de servicio al cliente: el primer módulo sobre los secretos de negociación que usan los tenientes que liberaron rehenes en guerras del Medio Oriente fue apasionante. Pero no sé si debo tomar el segundo nivel; ya llevo años sacándole vacaciones a mi jefe sin confesarle que ya tenía los tiquetes comprados. A estas alturas creo que el algoritmo me muestra esos cursos de negociación extrema avanzada no para inscribirme, sino para que los dicte yo”.

Lo grave de toda esta cultura de motivación marcial es que está relacionada con la radicalización ideológica en la que vivimos. No hace muchos años, la gente veía la política como un servicio ciudadano; ahora la ven como un servicio militar. El día de las elecciones, una buena porción de electores no esperará que le entreguen el certificado de votación sino la libreta militar… No se extrañen si ven a varios exclamar: “¡Firme por la autoayuda!”.