“¿Usted no sabe quién soy yo?” sigue siendo una pregunta que la mayoría de personas en Colombia no sabe cómo contestar y eso es una vergüenza. Ya es hora de que el sistema educativo erradique la ignorancia que impide responder un cuestionamiento tan sencillo. Por eso recibo con agrado que, así como existe la prueba Saber pro, ahora también sea requisito presentar la ‘Prueba Saber quién es usted’.

Con el propósito de contribuir a desterrar tal ignorancia ofrezco un completo tutorial para preparar a quienes deban tomar el examen. Empezamos por la pregunta más simple y más sencilla: ¿quién es realmente esa persona que dice ‘Usted no sabe quién soy yo’? A. Familiar de un político reconocido. B. Un político con poder local. C. Un amigo de “mi coronel/ mi general”. Respuesta correcta: D. Todas las anteriores… desde luego.

Otra pregunta clave para revisar es: considerando la variación de los ecosistemas por cuenta de la emergencia climática, ¿cuáles son los hábitats más comunes de los ‘no sabe quién soy yo’? Respuesta correcta: B. Tiendas de oferta en la Florida y camionetas mal parqueadas. Es relevante tener en cuenta, no obstante, que donde suelen ocurrir los avistamientos de los ‘Usted no sabe quién soy yo’ son las esquinas de sus casas y retenes de tránsito locales porque no les alcanza para sacar a pasear su ego más allá de esos lugares.

Vamos con otra pregunta: complete la frase llenando el espacio en blanco: “cuando se vaya a dirigir a mí usted me respeta, para usted soy el ________ “. Respuesta correcta: A. Doctor(a). Vale aclarar que hoy en día el debate académico empieza a disputar la validez de esta respuesta, pues “doctor” solía ser el título más prestigioso hace unas décadas. Hoy la percepción de estatus ha cambiado y la frase debería ser “a mí usted me respeta, para usted soy el señor youtuber”.

Sigamos analizando más preguntas: ¿Qué carrera estudian los ‘doctores’ o las ‘doctoras’? Respuesta correcta: A. No importa, así sean seis semestres de cualquier cosa en la San Marino, hay que llamarles “doctor” o “doctora”. Los estudios más recientes al respecto señalan que estas personas no persiguen una carrera, pero sí a gente que consideran inferior para poder sentir algo de validación interna.

Y una última pregunta: ¿cómo espera el ‘Usted no sabe quién soy yo’ que reaccione la sociedad cuando hace uno de sus despliegues virales en redes? C. Develando un monumento en su honor por haber hecho justicia. Según la evidencia, estas personas tienen una inteligencia superior que les permite ver lo que nosotros no: que los repartidores de pizza son villanos retrasando entregas para destruir el mundo y los funcionarios públicos son mentes maestras que buscan dominarnos cumpliendo horario. Ante tal peligro, su deber es salvarnos con gritos y ofensas.

Al final, casi todo el mundo pasaría la prueba porque todos, de algún modo, hemos sido por momentos un ‘Usted no sabe quién soy yo’. El lío es que quienes deciden serlo de tiempo completo nunca pasarían el examen porque ni ellos mismos saben quiénes son.