Racionamiento de democracia

Nadie quiere iniciar el año con las preguntas que me he hecho esta semana, pero que sería bueno empezar a hacernos. Si de un momento a otro perdiera la posibilidad de vivir bajo un techo seguro y con servicios básicos, me costaría sobrevivir. No sabría a ciencia cierta cómo buscar agua potable ni cómo encender fuego para cocinar. ¿Y si pasara algo así con la democracia? ¿Cuál sería mi brújula moral si, de un día para otro, la democracia en la que vivo, robusta o débil, dejara de existir y tuviéramos que regresar a la antigüedad?

Durante la mayor parte de la historia, las sociedades han resuelto sus diferencias por la fuerza y sin...