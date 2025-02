Test para saber si es tu deber salvar al mundo

Resume e infórmame rápido

El auge autoritario en el mundo parece lejano para muchas personas, pero muy cercano para otras que sienten el deber de echarse al hombro la tarea de contrarrestar cada una de sus consecuencias. El espíritu parece ser el correcto, pero el método es inviable. Entonces, ¿cómo saber si te estás convirtiendo en una de esas personas y qué deberías hacer? Si quieres saberlo, este test es para ti. Lo único que debes hacer es contar la cantidad de frases con las que te identificas a continuación:

Justo después de llegar a la piñata de un sobrino, le explicas a la familia que usar globos de cumpleaños es una forma de contaminar. A los tíos que dicen “aquí se necesita un Bukele” les has explicado, con buena onda para no espantarlos, la importancia de los derechos humanos. En la noche de Navidad has presentado como argumento definitivo para regular las drogas que “el alcohol también es una droga y ya es legal”. Te esmeras por detallarle a la gente de tu oficina, en la hora del almuerzo, que el lío con Karla Sofía Gascón son sus publicaciones antiguas en redes y no su género. Presumes que sólo pides domicilios directos a los restaurantes antes que ceder a instalar la app que el resto usa para lo mismo. En el trabajo, alguna vez, le has explicado a un compañero boomer la diferencia entre vegetarianismo, ovolactovegetarianismo y veganismo. Tuviste cepillo de dientes de bambú alguna vez o te mantienes en no usar pitillos. En alguna fiesta sonó Rosalía y tú, en vez de bailar, señalaste que te preocupa que se haya apropiado de ritmos caribeños. En el grupo de WhatsApp de tu parche hicieron promesa de pasarse a Bluesky y no regresar a X. Le has explicado a tu familia que el término correcto es “crisis climática” y no “cambio climático”. Años atrás notificaste en tu grupo de confianza que no aceptarías los nuevos términos y condiciones de WhatsApp y que por eso te pasarías a Telegram. Te atreviste a recomendarle a tu prima que cancelara la fiesta de “relevación de género” que está anunciando porque no debería reforzar estereotipos.

Si marcaste de una a cuatro respuestas: sigue así, pero trata de reducir tu tiempo en pantalla. Procura filtrar mejor tu dieta informativa. Velas verdes.

Si marcaste de cinco a ocho respuestas: es probable que alguna vez hayas debatido con alguien y hayas intentado cerrar la discusión recomendándole que lea más. Evita eso. Ve por tu pancito de masa madre y tu tecito matcha mientras piensas cómo podrías involucrarte en alguna actividad de cooperación en tu barrio. Velas rojas.

Si marcaste de nueve a doce respuestas: no te enganches en redes con las cuentas que defienden a Milei. Termina de escribir ese correo del trabajo antes de ponerte a compartir videos sobre una denuncia urgente. Mantén vivo ese espíritu contra la indiferencia, pero no te quemes. Escoge tus batallas, cuida de ti. No es tu deber salvar al mundo, pero tal vez sí hacerlo más agradable para quienes te rodean. Velas blancas.

@DanielRuge