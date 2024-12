Reí con Uribe, un negacionista y el de “la jugadita”

Resume e infórmame rápido

Revelaré el nombre del presentador de noticias al que hice alusión en una columna que titulé “Negacionistas de terror”. Es Felipe Arias, de Noticias RCN, quien ahora en su Instagram hace eco de conspiraciones que niegan la crisis climática o distorsionan asuntos de género. Aunque, desde luego, no comparto esas visiones, hoy les cuento que él fue muy amable con mi trabajo en el pasado. Y no sólo él, también, en un momento específico, Ernesto Macías y Álvaro Uribe, dos figuras que he criticado con dureza.

En 2013, durante las mañanas, yo trabajaba como reportero en un canal de cable. Y por la tarde, lo hacía en un programa radial en el que escribía libretos de humor político e imitaba voces, entre ellas la de Felipe. En el empleo de la mañana me asignaron buscar una entrevista con Uribe. Así terminé conociendo a Ernesto Macías, quien era el jefe de prensa del expresidente. Esa fue la antesala para una de las jornadas más curiosas que tuve empezando mi carrera.

Macías fue muy colaborador y me dio la entrevista, no importó que yo fuera inexperto o que no publicara en un gran medio. El día que me citaron para hablar con Uribe llegué a una sala de espera, me sorprendí porque allí estaba Felipe Arias. Él había escuchado su parodia en radio y me había mandado afectuosos saludos sin tener idea sobre mí. Mi empleo de las tardes era en RCN Radio. Como prácticamente trabajábamos en la misma empresa decidí acercarme para contarle que era yo quien bromeaba con su manera de hablar.

Fue un encuentro agradable en el que Felipe reiteró el generoso mensaje que me había enviado en el pasado. No dejaba de sorprenderme cómo el sentido del humor podía ponerme en contacto con gente que nunca pensé cruzarme. Menos en un tono tan cordial. Aquí debo aclarar que, simulando la voz de ese famoso, yo muchas veces hacía chistes sobre las causas de la derecha y eso no fue un lío para él. Al contrario, Felipe terminó ayudándome a preparar el camino para mi entrevista con Uribe.

El presentador pasó a entrevistar primero a Uribe, pero Macías, en tono cómplice, me dijo “métase, métase de una vez”. Ahí estaba yo compartiendo con tres personajes que piensan muy diferente a mí, pero terminamos riendo juntos. Al cierre de su conversación, Felipe me anunció como un gran imitador y, a riesgo de ser el bufón de la corte, le mamé gallo también a Uribe. Fue un momento distendido en el que para mí, y creo que para ellos, no pesaron las diferencias de pensamiento.

Se trató de un instante que hoy, con tanta polarización, creo que no podría repetirse. Ojalá me equivoque. Recordaré las amables palabras de los tres mientras tuve puesto el sombrero de humorista y antes de ponerme el de reportero. También recuerdo cómo le cambió la cara a Uribe cuando empecé a hacerle preguntas, aunque creo que le habría cambiado más si no nos hubiéramos reído antes. Pero ese es otro cuento.

