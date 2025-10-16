Logo El Espectador
Un himno nacional remix

Daniel Ruge Chamucero
16 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

Una realidad que todavía compartimos en Colombia es la música. Sabemos que cada vez cuesta más conversar sobre la actualidad con familiares o personas de otras generaciones. Cada quien tiene su agenda noticiosa propia porque se informa con su algoritmo, pero la música sigue siendo uno de los temas sobre los que podemos hablar: casi todo el mundo tiene en mente a las estrellas que más suenan. Básicamente, ya nadie ve el mismo noticiero, pero todos sabemos justo en qué momento gritar: “¡Bebé, qué fue!”.

Lo noté hace poco porque chats familiares y otros, que suelen permanecer mudos para evitar enredos políticos, empezaron a activarse...

Daniel Ruge ha sido ganador en dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Es colaborador de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y de la Tele Letal. Es comunicador social y estudió una maestría en Derecho Internacional.
