Saltarse trámites de ley para llegar a un alto cargo público es una vieja tradición colombiana. No desaparece porque, en una sociedad desigual, prima la urgencia de quedarse con un trozo de poder sobre la capacidad genuina. Hay gente que valora más las habilidades que les sirvieron para acercarse al político de turno que cualquier diploma. Básicamente son quienes se graduaron de la Universidad de la Vida, donde cursaron materias como Introducción a comer callado y Teorías aplicadas de cargamaletas.

