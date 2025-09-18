No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Universidad de la Vida

Daniel Ruge Chamucero
Daniel Ruge Chamucero
18 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Saltarse trámites de ley para llegar a un alto cargo público es una vieja tradición colombiana. No desaparece porque, en una sociedad desigual, prima la urgencia de quedarse con un trozo de poder sobre la capacidad genuina. Hay gente que valora más las habilidades que les sirvieron para acercarse al político de turno que cualquier diploma. Básicamente son quienes se graduaron de la Universidad de la Vida, donde cursaron materias como Introducción a comer callado y Teorías aplicadas de cargamaletas.

¿Son los títulos universitarios y las extensas hojas de vida indicadores confiables de mérito para acceder a cargos de liderazgo en el...

Daniel Ruge Chamucero

Por Daniel Ruge Chamucero

Daniel Ruge ha sido ganador en dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Es colaborador de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y de la Tele Letal. Es comunicador social y estudió una maestría en Derecho Internacional.
Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Política

Corrupción en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar