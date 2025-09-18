Saltarse trámites de ley para llegar a un alto cargo público es una vieja tradición colombiana. No desaparece porque, en una sociedad desigual, prima la urgencia de quedarse con un trozo de poder sobre la capacidad genuina. Hay gente que valora más las habilidades que les sirvieron para acercarse al político de turno que cualquier diploma. Básicamente son quienes se graduaron de la Universidad de la Vida, donde cursaron materias como Introducción a comer callado y Teorías aplicadas de cargamaletas.
¿Son los títulos universitarios y las extensas hojas de vida indicadores confiables de mérito para acceder a cargos de liderazgo en el...
Por Daniel Ruge Chamucero
Daniel Ruge ha sido ganador en dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Es colaborador de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y de la Tele Letal. Es comunicador social y estudió una maestría en Derecho Internacional.
