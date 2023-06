El deporte como motor del desarrollo humano

El propósito superior de la educación de los seres humanos, a lo largo de la vida, debe ser la formación integral, el desarrollo de las actitudes ciudadanas y aptitudes cognitivas necesarias para la vida en sociedad. El horizonte que persigue esta apuesta es el de formar ciudadanos íntegros, responsables y autónomos con la libertad necesaria para conocer las realidades del mundo y promover transformaciones colectivas que les permitan ser agentes de cambio ético con conciencia social.

Esta formación centrada en el ser es multidimensional, no se reduce únicamente a la vida académica, también incluye la interdisciplinariedad y la participación de distintas formas de socialización humana que nos permitan fortalecer la vida en comunidad. Precisamente una de estas vías de socialización y de formación humana es el deporte.

El deporte hace una importante contribución a una sana vida en sociedad. Las actividades deportivas son un factor protector de la salud mental (Zhang, Zhao, Weng, Lin, Song, Wu & Zheng, 2021)[1] y fortalecen la disposición a la solidaridad, el reconocimiento del otro, el trabajo colaborativo alrededor de propósitos comunes y la valoración de lo colectivo, actitudes claves en la formación ciudadana. Además, desarrollan aptitudes cognitivas como la atención, la memoria, la comprensión de los lenguajes, el razonamiento, la creatividad y el manejo de la información. Esto a la larga se traduce en un mejor desempeño académico en escolares de todas las edades y orígenes (Sember, Jurak, Kovak, Morrison y Stark, 2020)[2]. La actividad física hace parte de una vida saludable y también del desarrollo cognitivo, académico e intelectual. También contribuye al conocimiento de sí mismo y es una oportunidad para reconocer el valor del esfuerzo y experimentar la felicidad de los logros alcanzados.

En la Universidad Nacional de Colombia, desde la construcción del Estadio Alfonso López Pumarejo, hemos sido un escenario excepcional para la práctica deportiva. Nuestra Dirección de Bienestar Universitario cuenta con el Área de Actividad Física y Deporte, desde la cual se promueve la participación de estudiantes, administrativos, docentes y egresados en selecciones, campeonatos y otras actividades deportivas. Hace más de 20 años se viene implementando la asignatura Deporte Clase en la que los estudiantes profundizan en los fundamentos teóricos del deporte y escogen una modalidad para su entrenamiento.

En la Facultad de Medicina existe el “PLAN A” (Programa de Formación Integral de la Facultad de Medicina), en el que se impulsa la realización de actividades físicas y deportivas como elementos clave de la formación integral, la conservación de la salud del ser humano y la comunidad y el fomento de la integración con estudiantes de diversas carreras.

Como un aporte colectivo de la UNAL a la actividad del deporte en nuestro país, tenemos programas académicos de posgrado en varias ciencias del deporte y la actividad física, así como varios grupos de investigación en salud humana y en materia social que constituyen un insumo crucial para que nuestra nación impulse el deporte para su desarrollo y para el bienestar de la comunidad.

La importancia del deporte en la formación en nuestra universidad nos permite abrir caminos para reconocer el papel de la actividad física en la sociedad colombiana. A través de sinergias con el Ministerio del Deporte hemos podido avanzar en temas como el Laboratorio Antidopaje. Estamos dispuestos a seguir impulsando la actividad física y la investigación en las áreas relacionadas con el deporte, convencidos de que de esta forma contribuimos a la construcción de una nación en paz.

* Rectora. @DollyMontoyaUN