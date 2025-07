La ignorancia sí es atrevida

Resume e infórmame rápido

¿Alguna vez se ha preguntado si se arrepiente de algo? Si nos detenemos un poco, quizá todos y todas tendríamos varias historias de cosas que hubiéramos hecho mejor si supiéramos cómo iban a terminar: meterse en una deuda o un negocio; escoger una carrera o una pareja; aceptar un trabajo o servir de codeudor de alguien.

Lo que tienen en común todas esas decisiones es la información. Saber en detalle cómo funciona un negocio, un crédito, un trabajo o incluso saber si alguien es mentiroso hace la diferencia entre tomar un camino o el otro. Lo que hace una situación desigual es que alguien sepa algo que uno no y se aproveche de eso.

De eso habla el profesor estadounidense Joseph Stiglitz en el trabajo con el que se ganó el premio Nobel de Economía en 2001, junto con George Akerlof y Michael Spence. En términos técnicos, se llama la asimetría de la información. Su argumento es que ese desbalance hace que los mercados no sean eficientes ni justos y que, por lo tanto, haya desigualdad. Pero me quiero detener en la idea de la información como un bien público, de la que también habla en su último libro, Camino de libertad. Una de las mayores fuentes de información de las personas, además de los colegios o las universidades, son los medios de comunicación. El problema es que no hay confianza y los caminos para informarse se hacen cada vez más opacos: los algoritmos de las redes sociales que priorizan la polarización o influencers que promueven información sesgada. Stiglitz propone que la información sea un bien común, porque con más y mejor información sí podemos tomar mejores decisiones. El oficio de periodismo sí está en crisis, pero no por eso pierde su valor para la economía y la gente.

La conversación sobre el periodismo va más allá de que las personas sepan si hay un problema de orden público o no, se trata de salir de la ignorancia para tomar los mejores caminos posibles.

*Cofundadora y directora ejecutiva de Economía para la pipol