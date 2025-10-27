¿Petro quiere desquitarse con el BanRep (y la gente)?

“¿No sería mejor quitar la retefuente que hacer más caros los pagos digitales?”: Economía para la pipol Foto: Imagen creada con IA

Esta semana las redes sociales estallaron por una propuesta del Ministerio de Hacienda que anda buscando más plata y ser más equitativo en el cobro adelantado de impuestos (retefuente), pero que realmente podría crear muchas más desigualdades.

El 10 de octubre, el MinHacienda publicó un proyecto de decreto que le pondría un cobro extra (retefuente de 1,5 %) a los pagos digitales que hagan las personas si pagan por un servicio o producto.

Ahí se incluyen los pagos a través de plataformas como Nequi, Daviplata, Bre-B y hasta los códigos QR, algo que le ha facilitado la vida a muchas personas y negocios en el país. Un asterisco...