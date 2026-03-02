¿Qué será de la vida del Plan Financiero de 2026?

Resume e infórmame rápido

El gobierno ha hecho todas las movidas posibles para conseguir plata extra. La última fue declarar su cuarta emergencia económica por las inundaciones en Córdoba y con eso conseguir mínimo ocho billones de pesos a través de, entre otras cosas, nuevos impuestos por decreto.

La emergencia fue decretada por los mismos días en los que, cada año, el gobierno presenta su Plan Financiero, un documento que sirve de antesala a las cuentas públicas para el año.

Tradicionalmente, este documento se presenta en el Ministerio de Hacienda en una rueda de prensa dirigida a medios de comunicación y otra gente interesada en lo que va a pasar con las finanzas públicas.

Este documento es clave porque le da una idea al país de qué tanto nos vamos a endeudar, si se van a recortar gastos o si van a conseguir plata extra con alguna alternativa financiera o, incluso, si buscan recaudar más impuestos que el año anterior. Es además la previa del Marco Fiscal de Mediano Plazo que se presenta cada año en junio y que traza el panorama económico de Colombia para los próximos 10 años.

En resumen: da ideas de qué tan responsable puede ser el gobierno con la plata pública.

Cuando usted lea esta columna, ya será marzo y hasta el momento en el que escribí esto, el Ministerio de Hacienda no había dado razón del documento. En el grupo de prensa de WhatsApp del Ministerio lo último que se mencionó es que después de que el decreto de la emergencia económica se publicara, el ministro hablaría con los medios y se conocería el texto. Eso pasó hace más de 15 días.

Mientras esa foto de la plata se revela, el gobierno publicó cinco decretos (como parte de la emergencia económica) con los que busca recaudar más plata a través de un impuesto extra a empresas de ciertos sectores; darle potencia a las inversiones forzosas (que ya se usan para el agro); cobrarle una plata extra a las generadoras de energía que se vaya a temas ambientales; y contratación exprés en medio de Ley de Garantías.

Este es otro de los caminos rápidos que el gobierno ha encontrado para hacer movimientos de plata y de caja, un atajo para que se puedan resolver problemas urgentes, como los que argumenta en sus declaraciones de emergencia.

El problema de plata ya lo conocemos. Este gobierno tiene más gastos de los que soportan sus ingresos y ha tenido que recurrir a más deuda para atender esos gastos. El argumento de Petro es que como el presupuesto nacional es tan inflexible, su programa de gobierno ha estado limitado y por eso hay que sacar la plata de algún lado. Pero no hay claridad de dónde ni cómo.

El Plan Financiero da un parte de confianza porque pone las cartas sobre la mesa. Nos muestra cuáles son los caminos para que Colombia no esté tan endeudada, por encima de lo que se cree sano para el bolsillo nacional; de dónde van a sacar recursos extra y si va a recortar o no gastos.

Pero como en cualquier relación de confianza en donde hay plata de por medio, necesitamos unas cuentas claras.

